Cilento

Arisa in concerto ad Agropoli: l’annuncio della tappa estiva all’Akropolis Music Arena

Arisa annuncia la tappa cilentana del suo "Summer Tour 2026": appuntamento il 5 agosto all'Akropolis Music Arena di Agropoli. Biglietti già disponibili

Manuel Chiariello
Arisa

Inizia a prendere forma il cartellone di eventi dell’Akropolis Music Arena ad Agropoli. La nota artista italiana, Arisa, sui propri account social ha annunciato una nuova data del suo tour estivo proprio nella città cilentana.

L’appuntamento con il Summer Tour 2026

Arisa è pronta ad emozionare cittadini e turisti il prossimo 5 agosto con il suo “Summer Tour 2026”. “Non vedo l’ora di portarvi ancora una volta dentro il mondo di Foto Mosse, tra canzoni, ricordi e nuove emozioni”, ha annunciato l’artista.

Il suo viaggio prenderà il via, invece, il prossimo 13 giugno da Mestre, ma saranno tantissime le tappe che percorrerà per una stagione caldissima. I biglietti per lo spettacolo di Agropoli sono già in vendita presso tutti i circuiti autorizzati.

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