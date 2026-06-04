Blitz antidroga a Eboli: la polizia municipale sequestra stupefacenti nel parco di via Talete

Serata di intensi controlli sul fronte del contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti nella periferia ebolitana. Nella serata di mercoledì 3 giugno, gli agenti della sezione di Polizia giudiziaria della Polizia municipale, coordinata dal responsabile S. Ten. Giuseppe Costa, hanno fatto scattare un mirato blitz all’interno del parco pubblico situato in via Talete, nella frazione di Santa Cecilia.

L’operazione, pianificata per monitorare le aree urbane più esposte a fenomeni di degrado e microcriminalità, ha permesso di intercettare e identificare diversi soggetti che affollavano l’area verde in quel momento.

Segnalazioni alla Prefettura e sequestri di sostanze psicotrope

Nel corso delle verifiche sul posto, alcuni dei presenti sono stati sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti. Nei confronti dei detentori è scattata l’immediata contestazione e sono state applicate le procedure di rito:

Sequestro amministrativo della sostanza psicotropa rinvenuta.

Segnalazione alla Prefettura competente per territorio, per quanto disposto dal Testo unico sugli stupefacenti.

L’intervento dei caschi bianchi, in sinergia con l’assessorato retto da Antonio Corsetto, si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio del territorio, volto a restituire sicurezza ai residenti e a garantire la corretta fruibilità degli spazi pubblici e dei parchi cittadini, troppo spesso segnalati come luoghi di aggregazione per attività illecite. Il Comando di Polizia municipale ha già fatto sapere che i controlli proseguiranno con costanza anche nei prossimi giorni.