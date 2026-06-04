San Mauro Cilento, il mare è di tutti: pronta una passerella in spiaggia per le persone con disabilità

Un passo concreto verso l’inclusione e un territorio sempre più attento alle esigenze di tutti i cittadini. L’Amministrazione Comunale di San Mauro Cilento, guidata dal sindaco Carlo Pisacane, è pronta a installare una nuova passerella metallica destinata a facilitare l’accesso alle spiagge per le persone con disabilità.

Un intervento contro le barriere architettoniche

L’intervento rappresenta un’importante opportunità per abbattere le barriere fisiche che ancora oggi possono limitare la piena fruizione delle spiagge da parte di persone con ridotta mobilità. La nuova struttura consentirà infatti di raggiungere più facilmente l’arenile, garantendo maggiore autonomia e sicurezza durante l’accesso al mare.

L’iniziativa sarà possibile grazie ai fondi promossi dall’Ufficio del Piano di Zona S/8 rivolto ai comuni costieri rientranti nell’ambito territoriale, con un contributo di € 5.250,00 per l’allestimento di aree balneari da destinare alla fruizione di persone con disabilità.

“La nuova passerella sarà uno strumento concreto di inclusione, capace di trasformare un semplice accesso alla spiaggia in un’opportunità di partecipazione, libertà e benessere. Un segnale importante che conferma l’attenzione verso una comunità più accogliente, dove il mare possa essere davvero un patrimonio condiviso e accessibile a tutti”, commenta Pisacane, il primo cittadino di San Mauro Cilento.