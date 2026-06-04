Incidente ad Atena Lucana, tamponamento sulla statale 19: due feriti lievi e disagi al traffico

Ancora un incidente stradale lungo la Strada Statale 19 nel territorio di Atena Lucana. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi e ha coinvolto due automobili rimaste coinvolte in un tamponamento.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni dei feriti

L’impatto ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con due ambulanze per prestare assistenza alle persone coinvolte. Fortunatamente, le conseguenze dell’incidente non sono state gravi: i feriti hanno riportato soltanto lievi contusioni e le loro condizioni non destano preoccupazione.

Rallentamenti alla circolazione nel Vallo di Diano

L’episodio ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato della Statale 19, una delle principali arterie di collegamento del Vallo di Diano.

