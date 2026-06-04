Cronaca

Incidente ad Atena Lucana Scalo, scontro sulla SS19: soccorso un ferito

Incidente stradale nella tarda mattinata ad Atena Lucana Scalo, lungo la SS19: coinvolta un'utilitaria. Sul posto ambulanze del 118 e personale per la viabilità

Ernesto Rocco
Incidente Atena Lucana

Nella tarda mattinata ad Atena Lucana, nella frazione Scalo, si è verificato un incidente stradale lungo la SS19. Per cause in corso di accertamento, è rimasta coinvolta un’utilitaria.

L’intervento dei soccorsi e la viabilità

Sul posto sono intervenute tempestivamente due ambulanze del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte.

Secondo le prime informazioni, si registra almeno un ferito, le cui condizioni non sarebbero gravi. Presenti anche gli operatori incaricati di mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità.

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