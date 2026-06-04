Salerno, decoro urbano, lavori e turismo. De Luca: «partita la volata per San Matteo»

Decoro urbano, lavori e turismo. Ma anche attenzione ai parchi e al ripascimento. L’inaugurazione del nuovo bar all’interno del Parco Pinocchio di Salerno è stata l’occasione per il Sindaco Vincenzo De Luca per fare il punto sulle priorità dell’amministrazione e sui principali interventi che interesseranno la città nei prossimi mesi. Lavori che mirano a migliorare la qualità della vita e che contribuiranno, per il neo eletto primo cittadino del comune capoluogo, a cambiare il “volto della città per San Matteo”, così come promesso nel corso della campagna elettorale.

Il nuovo punto di ristoro al Parco Pinocchio e il piano per la segnaletica

Visibilmente soddisfatto del lavoro svolto all’interno del nuovo punto di ristoro del Parco Pinocchio, una struttura realizzata e gestita da Salerno Solidale al termine di un lungo lavoro di riqualificazione dell’area, il primo cittadino ha illustrato le priorità della nuova amministrazione, annunciando l’avvio degli interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale cittadina. I lavori sono già partiti da via Roma e saranno progressivamente estesi all’intero territorio comunale. Non è mancato un appello ai cittadini alla responsabilità, affinché tutelino e rispettino la struttura e il parco in generale.

Il discorso del Sindaco: dignità urbana e richiamo al senso civico

“Oggi sono cominciati, simbolicamente, i lavori per la dignità urbana di Salerno. Abbiamo avviato gli interventi per la segnaletica orizzontale e le strisce pedonali partendo da Via Roma e proseguiremo su tutte le strade della zona orientale della città. Abbiamo inaugurato inoltre il nuovo bar all’interno del Parco Pinocchio; si tratta di un lavoro di mesi portato avanti da Salerno Solidale. Sono rimasto colpito in prima persona: due giovani architette hanno realizzato un progetto degno di un albergo a cinque stelle. Ho raccomandato alle nostre famiglie di mantenere comportamenti civili e di salvaguardare questa struttura, che è a disposizione dei nostri figli. È fondamentale essere responsabili, perché alle spalle c’è un lavoro enorme. – ha dichiarato il sindaco –

Salerno città turistica e il progetto “città giardino”

La città turistica che abbiamo sognato tanti anni fa con Bohigas oggi è una realtà. La settimana scorsa abbiamo registrato l’attracco simultaneo di due navi da crociera, con lo sbarco di seimila viaggiatori. Le presenze ormai ci sono, spetta a noi fare in modo che la città di Salerno si dimostri adeguata a un’offerta turistica di respiro europeo. Riprendiamo quindi il progetto della “città giardino” per consolidare il decoro urbano e punteremo allo sviluppo del sistema alberghiero sulla litoranea orientale, di cui avvertiamo una forte necessità. È un lavoro enorme, ma così come abbiamo realizzato Piazza della Libertà e la Stazione Marittima, realizzeremo l’insieme dello sviluppo turistico della città.” Le parole del primo cittadino.

Il nodo del ripascimento della spiaggia di Torrione

Nel corso dell’incontro con la stampa, De Luca ha affrontato anche il tema del ripascimento della spiaggia di Torrione, «Dobbiamo completare il lavoro di ripascimento. Abbiamo avuto un problema tecnico relativo alla sabbia collocata sull’arenile: in quel lotto non è quella prevista dal capitolato e bisognerà capire come risolvere questa criticità. Tuttavia il programma complessivo deve andare avanti», ha spiegato il sindaco.