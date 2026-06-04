Agropoli: al via la terza edizione delle “Giornate del benessere”, ecco il programma completo

Dopo il grande successo delle due precedenti edizioni, tornano, ad Agropoli, dal 15 al 21 giugno 2026, le “Giornate del Benessere”, l’originale evento ideato e realizzato dalle dottoresse, entrambe psicologhe psicoterapeute, Francesca Carola e Maria Mirra.

Le Giornate del Benessere è un progetto in continua crescita dedicato alla promozione della salute e del benessere fisico, mentale ed emotivo delle persone attraverso la realizzazione di diversi eventi curati da professionisti del settore sanitario e non solo.

Una rete di collaborazioni per la cultura dell’autocura

La manifestazione si avvale non solo della fondamentale collaborazione di tanti professionisti che hanno deciso di condividere, con entusiasmo, le proprie competenze ma anche della partnership di diversi enti ed associazioni locali, tra cui ricordiamo: la città di Agropoli, la rete professionale Health Alliance, la Pro Loco Terra e Mare APS e l’Atletica Agropoli.

Lo scopo è di diffondere la cultura del benessere e dell’autocura, incoraggiando i cittadini ad adottare uno stile di vita sano ed attivo al fine di favorire il benessere psicofisico.

Il programma: sport, meditazione, arte e natura

Proprio per questo saranno organizzati eventi di diverso genere e natura, a cura di affermati professionisti del territorio, dedicati:

All’attività sportiva e all’educazione alla salute;

Alla meditazione e al rilassamento;

All’alimentazione e alla cucina;

Alla storia, al trekking e all’arte in genere;

A campagne di sensibilizzazione su diverse tematiche.

Le location e come partecipare

La location principale sarà il Centro Visite Trentova Tresino di Agropoli, dove si svolgeranno la maggior parte degli eventi, ma sono previste anche alcune attività in altre location, quali studi professionali o luoghi all’aria aperta. Per questo è fondamentale informarsi tramite il calendario degli eventi e attraverso le locandine dei singoli eventi che verranno pubblicate, di volta in volta, tramite i vari canali social degli organizzatori.

La partecipazione alle varie giornate, per volontà delle dottoresse Carola e Mirra, ma anche dei singoli professionisti, è totalmente gratuita; è necessaria, però, la prenotazione telefonando ai numeri presenti sulla locandina dell’evento, per motivi organizzativi e per garantire la qualità degli incontri.

Inoltre, gli eventi sono pensati per accogliere tutte le diverse fasce d’età, dai bambini fino agli adulti, perché, come specificato dagli organizzatori, non è mai troppo tardi o troppo presto per prendersi cura di se stessi e trovare o ritrovare il giusto equilibrio fra corpo e mente.

Un’iniziativa, quindi, mirata non solo al benessere psicofisico delle persone ma anche a creare una rete proficua di collaborazione tra i diversi professionisti, dei diversi ambiti connessi al benessere, presenti sul territorio. L’evento, infine, offre l’opportunità di fermarsi, respirare e ripartire con una nuova consapevolezza.

Il Calendario degli Eventi