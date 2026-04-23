Vibonati: riqualificazione del campo sportivo “Mazzola”, pubblicato il bando di gara

Il campo sportivo “Valentino Mazzola” di Vibonati presto avrà un nuovo volto. È stato pubblicato, nei giorni scorsi sul portale del Comune, il bando di gara per stabilire quale sarà la ditta che si occuperà dei lavori.

Le parole del sindaco Borrelli

“Una notizia importante perché proprio nella giornata di ieri è stato pubblicato il bando di gara per individuare la ditta che dovrà eseguire i lavori di riqualificazione dell’ impianto sportivo, io direi più che altro degli impianti sportivi. – ha affermato il Sindaco del comune di Vibonati Manuel Borrelli – All’interno del bando di gara è stato inserito infatti anche il campetto polivalente da calcetto che si trova nei pressi dello stadio “Valentino Mazzola”.

Un intervento ad ampio raggio

“Si tratta dunque di un intervento ad ampio raggio che riguarderà tutti gli impianti sportivi del comune di Vibonati che saranno riqualificati e resi funzionali. Da tantissimi anni, da quando furono realizzati nell’anno 2010, non vi è stato mai un intervento così importante. Adesso interverremo dopo quasi vent’anni. Interveniamo in maniera netta e decisa proprio per la riqualificazione di un impianto che negli anni scorsi è stato punto di riferimento ed è all’avanguardia nell’intero territorio del Golfo di Policastro”, ha aggiunto Borrelli.