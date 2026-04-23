Prima categoria: ecco il programma di play off e play out

Archiviata anche l’ultima giornata della stagione regolamentare del campionato di Prima categoria, nel girone H si guarda già ai play off e ai play out con il primo turno in programma domenica 26 aprile. Mentre il Club Serre è salito direttamente in Promozione sono quattro le squadre impegnate ai play off: Quadrivio, Atletico Pisciotta, Sporting Club Palomonte e Sv Atletico Agropoli. Ai play out invece ci sono Calcio Campagna, Akropolis e Faraone e il Sapri Soccer School Cilento è retrocesso in seconda categoria.

Il programma dei play off

Domenica 26 aprile

Ore 11:00 Quadrivio – Atletico Pisciotta

Ore 16.30 Sporting Club Palomonte – Sv Atletico Agropoli –

Il programma dei play out

Domenica 26 aprile ore 16.30:

Calcio Campagna – Akropolis

La vincente accede al secondo turno in programma domenica 3 maggio contro il Faraone.