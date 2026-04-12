Calcio

Calcio: il Club Serre vola in Promozione 

Con una giornata di anticipo la squadra ha vinto il campionato di Prima Categoria. 5 i punti di distacco dalla seconda Quadrivio

Antonio Pagano

Ora c’è anche l’aritmetica, con cinque punti di vantaggio dalla seconda Quadrivio ad una giornata dalla fine, il Club Serre vola in Promozione

Un campionato dove la squadra ha lottato sempre per le prime posizioni, decisive sono state le ultime giornate dove ha allungato sulla seconda. Dopo l’approdo in Serie D il Club Serre aveva poi venduto il titolo alla Gelbison, la ripartenza e ora subito un grande traguardo.

Un gruppo composto da tanti giovani del posto 

Un gruppo composto da tanti giovani del posto, e da ragazzi provenienti dall’esterno, il giusto mix che ha permesso di arrivare fino in fondo. 

Una realtà che punta molto sui giovani, come sottolineato anche dal Presidente Giuseppe Piemonte intervenuto all’interno del programma sportivo di Infocilento “In Campo”. “É un orgoglio avere dei ragazzi locali che hanno avuto anche esperienze in categorie superiori, e poi abbiamo anche un bellissimo ed organizzatissimo settore giovanile che è il nostro presente ed il nostro futuro”‘, ha detto il Presidente Piemonte. 

La festa 

La festa è già partita, ma i festeggiamenti veri e propri sono previsti per sabato prossimo, 19 aprile,  al campo sportivo di Serre in occasione anche dell’ultima partita del campionato di Prima categoria contro l’SV Atletico Agropoli. 

I commenti 

“Giornata dopo giornata abbiamo costruito qualcosa di speciale, con sacrificio, sudore e cuore. – ha commentato entusiasta il club sui propri canali social – Ora siamo qui, dentro il nostro sogno. La Promozione non è solo una categoria, è il risultato di tutto quello che siamo. Grazie a chi ha lottato in campo. Grazie a chi non ha mai smesso di crederci. Grazie a VOI, che siete sempre stati al nostro fianco”. 

Anche il primo cittadino di Serre Antonio Opramolla e presidente della storica promozione di 15 anni fa, ha voluto commentare questo importante risultato: “Vincere il terzo campionato in quattro anni, rende ancora più l’idea che questa società ha voglia e fame di riportare il Serre nel calcio che conta. Aver riportato il Serre in Promozione è solo l’inizio di una nuova pagina calcistica che scriveremo tutti insieme”. 

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