Prima categoria: undicesima giornata di ritorno, il punto sul girone H

Nella undicesima giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, girone H, finisce in parità il derby di Bellizzi, vince la capolista Club Serre per 3 a 0 sulla Pixous. Vittoria importante in trasferta per l’SV Atletico Agropoli con il Quadrivio.
Risultati
Calcio Campagna – Faraone 4-6
Real Bellizzi – Atletico Bellizzi 0-0
Club Serre – Pixous 3-0
Sapri Soccer School Cilento – Montecorice United 2-5
Quadrivio – SV Atletico Agropoli 1-2
Akropolis – Atletico Pisciotta 1-1
Sporting Club Palomonte – Real Carilla 3-1
Classifica
Club Serre Calcio 55
Quadrivio 50
Sporting Club Palomonte 49
SV Atletico Agropoli 44
Atletico Pisciotta 43
Montecorice United 39
Pixous 38
Real Carilla 33
Atletico Bellizzi 33
Real Bellizzi 30
Calcio Campagna 20
Akropolis 15
Faraone 14
Sapri Soccer School Cilento 6