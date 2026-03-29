Calcio

Prima categoria: undicesima giornata di ritorno, il punto sul girone H

Finisce in parità il derby di Bellizzi, vince la capolista Club Serre per 3 a 0 sulla Pixous. Vittoria importante in trasferta per l'SV Atletico Agropoli con il Quadrivio.

Antonio Pagano

Nella undicesima giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, girone H, finisce in parità il derby di Bellizzi, vince la capolista Club Serre per 3 a 0 sulla Pixous. Vittoria importante in trasferta per l’SV Atletico Agropoli con il Quadrivio.

Risultati

Calcio Campagna – Faraone 4-6

Real Bellizzi – Atletico Bellizzi 0-0

Club Serre – Pixous 3-0

Sapri Soccer School Cilento – Montecorice United 2-5

Quadrivio – SV Atletico Agropoli 1-2

Akropolis – Atletico Pisciotta 1-1

Sporting Club Palomonte – Real Carilla 3-1

Classifica

Club Serre Calcio 55

Quadrivio 50

Sporting Club Palomonte 49

SV Atletico Agropoli 44

Atletico Pisciotta 43

Montecorice United 39

Pixous 38

Real Carilla 33

Atletico Bellizzi 33

Real Bellizzi 30

Calcio Campagna 20

Akropolis 15

Faraone 14

Sapri Soccer School Cilento 6

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