Il Vallo di Diano vola nelle maratone mondiali: successi a Boston e Hannover

Il Vallo di Diano corre forte anche oltre i confini nazionali. Arrivano risultati di grande prestigio per tre atleti del territorio che si sono distinti in due maratone internazionali di altissimo livello, portando il nome della propria terra sui podi del cronometro mondiale.

Nadia Tepedino: exploit magistrale alla Maratona di Hannover

Grande prova per Nadia Tepedino di Padula, protagonista lo scorso 12 aprile alla Maratona di Hannover, in Germania. L’atleta ha completato i 42,195 chilometri con l’eccellente tempo di 3 ore, 6 minuti e 36 secondi, centrando il 65° posto nella classifica femminile e un eccezionale 16° posto nella categoria Seniorinnen W30. Una prestazione solida e di grande valore tecnico, che conferma la crescita costante dell’atleta padulese nel panorama delle lunghe distanze.

Vincenzo Gallotto e Adriano Rallo: cuore e fatica a Boston

Dall’altra parte dell’oceano, nella storica Maratona di Boston, una delle più prestigiose e antiche al mondo, si sono messi in evidenza Vincenzo Gallotto di Casalbuono e Adriano Rallo, atleta di Sala Consilina.

Nella gara americana, tra le più iconiche e partecipate al mondo con circa 30.000 atleti al via, Gallotto ha chiuso con lo straordinario tempo di 2 ore, 42 minuti e 19 secondi, conquistando un prestigioso ottavo posto tra i circa 400 italiani presenti. Ottima anche la prova di Adriano Rallo, che ha tagliato il traguardo in 3 ore, 1 minuto e 28 secondi, dimostrando una grande resistenza su un percorso noto per la sua estrema difficoltà e i continui cambi di pendenza.

Un orgoglio per tutto il territorio valdianese

Tre storie diverse, unite dalla stessa passione e dallo stesso territorio. Le prestazioni di Tepedino, Gallotto e Rallo rappresentano un motivo di orgoglio per tutto il Vallo di Diano, terra che continua a sfornare talenti e a farsi valere con determinazione anche nelle competizioni più competitive del panorama internazionale.