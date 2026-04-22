Cilento

Capaccio Paestum, sicurezza e difesa dell’ambiente: ecco la strategia dell’amministrazione Paolino

Capaccio Paestum potenzia la sicurezza: turno notturno per i vigili, fototrappole contro i reati ambientali e riutilizzo dei beni confiscati alle mafie

Comunicato Stampa
Gaetano Paolino

L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum, sotto la guida del sindaco Gaetano Paolino, ha impresso un’accelerazione decisiva alle politiche di sicurezza integrata e tutela ambientale. Negli ultimi mesi, l’ente ha potenziato capillarmente gli interventi per fronteggiare le criticità locali, puntando su un modello che unisce prevenzione, controllo tecnologico e ripristino della legalità.

Sicurezza stradale e prevenzione dei rischi

La tutela dell’incolumità di pedoni e automobilisti rappresenta uno dei primi pilastri d’azione. Su impulso dell’amministrazione, il comandante della Polizia Municipale, il dottor Antonio Rinaldi, sta attuando un piano operativo mirato alla riduzione della velocità e alla prevenzione degli incidenti. Gli interventi prevedono l’installazione strategica di dispositivi lampeggianti, dissuasori, dossi artificiali e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale nei punti di maggiore pericolosità del reticolo viario comunale.

Vigilanza h24 e introduzione del turno notturno

Per garantire una risposta tempestiva alle istanze dei cittadini e contrastare la recente recrudescenza di furti in abitazione, il corpo di Polizia Municipale ha esteso la propria operatività. È stato infatti introdotto il terzo turno serale e notturno, una misura finalizzata a incrementare la sicurezza urbana. Il pattugliamento costante si concentra sul monitoraggio della movida, sulla gestione del degrado urbano e sull’esecuzione di test alcolemici, assicurando un presidio del territorio anche nelle ore più critiche.

Tolleranza zero contro i reati ambientali

La difesa del patrimonio naturale è al centro di una stretta senza precedenti contro la gestione illecita di reflui e rifiuti. L’amministrazione ha adottato una linea di massima fermezza: pur sostenendo l’eccellenza zootecnica locale, l’ente si dichiara inflessibile verso chi opera al di fuori delle norme. Per contrastare gli sversamenti abusivi e l’abbandono dei rifiuti, sono state installate fototrappole di ultima generazione in diversi punti sensibili. Questi dispositivi, dotati di sensori a infrarossi, inviano immagini e video a server protetti, permettendo di identificare e sanzionare i trasgressori in tempo reale.

Manutenzione del patrimonio arboreo e boschivo

Parallelamente alla vigilanza, prosegue l’opera di valorizzazione del verde pubblico. Sono attualmente in corso interventi di manutenzione, taglio e ripiantumazione previsti dal PAF/PGF (Piano di Assestamento Forestale/Piano di Gestione Forestale). L’obiettivo è la messa in sicurezza dell’intero patrimonio boschivo, garantendo la salute delle specie arboree e rendendo le aree verdi del territorio comunale pienamente fruibili e sicure per la collettività.

Contrasto all’illegalità e riutilizzo dei beni confiscati

L’azione amministrativa si estende anche al ripristino del decoro e della legalità strutturale. Numerosi fabbricati che rappresentavano un pericolo per la pubblica incolumità sono stati oggetto di sequestro o messa in sicurezza, mentre sulla fascia costiera sono state avviate le procedure per la demolizione di immobili degradati.

Un segnale forte arriva sul fronte della lotta alla criminalità organizzata: grazie all’ottenimento di finanziamenti statali, il Comune ha avviato progetti per il riutilizzo sociale e istituzionale di immobili confiscati alle mafie, in piena attuazione della Legge 109/96. Questi interventi riaffermano l’impegno istituzionale nel trasformare i simboli dell’illegalità in risorse al servizio dei cittadini.

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