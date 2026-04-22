Capaccio Paestum, sicurezza e difesa dell’ambiente: ecco la strategia dell’amministrazione Paolino

L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum, sotto la guida del sindaco Gaetano Paolino, ha impresso un’accelerazione decisiva alle politiche di sicurezza integrata e tutela ambientale. Negli ultimi mesi, l’ente ha potenziato capillarmente gli interventi per fronteggiare le criticità locali, puntando su un modello che unisce prevenzione, controllo tecnologico e ripristino della legalità.

Sicurezza stradale e prevenzione dei rischi

La tutela dell’incolumità di pedoni e automobilisti rappresenta uno dei primi pilastri d’azione. Su impulso dell’amministrazione, il comandante della Polizia Municipale, il dottor Antonio Rinaldi, sta attuando un piano operativo mirato alla riduzione della velocità e alla prevenzione degli incidenti. Gli interventi prevedono l’installazione strategica di dispositivi lampeggianti, dissuasori, dossi artificiali e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale nei punti di maggiore pericolosità del reticolo viario comunale.

Vigilanza h24 e introduzione del turno notturno

Per garantire una risposta tempestiva alle istanze dei cittadini e contrastare la recente recrudescenza di furti in abitazione, il corpo di Polizia Municipale ha esteso la propria operatività. È stato infatti introdotto il terzo turno serale e notturno, una misura finalizzata a incrementare la sicurezza urbana. Il pattugliamento costante si concentra sul monitoraggio della movida, sulla gestione del degrado urbano e sull’esecuzione di test alcolemici, assicurando un presidio del territorio anche nelle ore più critiche.

Tolleranza zero contro i reati ambientali

La difesa del patrimonio naturale è al centro di una stretta senza precedenti contro la gestione illecita di reflui e rifiuti. L’amministrazione ha adottato una linea di massima fermezza: pur sostenendo l’eccellenza zootecnica locale, l’ente si dichiara inflessibile verso chi opera al di fuori delle norme. Per contrastare gli sversamenti abusivi e l’abbandono dei rifiuti, sono state installate fototrappole di ultima generazione in diversi punti sensibili. Questi dispositivi, dotati di sensori a infrarossi, inviano immagini e video a server protetti, permettendo di identificare e sanzionare i trasgressori in tempo reale.

Manutenzione del patrimonio arboreo e boschivo

Parallelamente alla vigilanza, prosegue l’opera di valorizzazione del verde pubblico. Sono attualmente in corso interventi di manutenzione, taglio e ripiantumazione previsti dal PAF/PGF (Piano di Assestamento Forestale/Piano di Gestione Forestale). L’obiettivo è la messa in sicurezza dell’intero patrimonio boschivo, garantendo la salute delle specie arboree e rendendo le aree verdi del territorio comunale pienamente fruibili e sicure per la collettività.

Contrasto all’illegalità e riutilizzo dei beni confiscati

L’azione amministrativa si estende anche al ripristino del decoro e della legalità strutturale. Numerosi fabbricati che rappresentavano un pericolo per la pubblica incolumità sono stati oggetto di sequestro o messa in sicurezza, mentre sulla fascia costiera sono state avviate le procedure per la demolizione di immobili degradati.

Un segnale forte arriva sul fronte della lotta alla criminalità organizzata: grazie all’ottenimento di finanziamenti statali, il Comune ha avviato progetti per il riutilizzo sociale e istituzionale di immobili confiscati alle mafie, in piena attuazione della Legge 109/96. Questi interventi riaffermano l’impegno istituzionale nel trasformare i simboli dell’illegalità in risorse al servizio dei cittadini.