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Trentinara, nuove bici elettriche per la Polizia Municipale: focus su sicurezza e ambiente

La Polizia Municipale di Trentinara riceve nuove biciclette elettriche per il controllo del territorio. L'annuncio del sindaco Rosario Carione.

Redazione Infocilento

Il Comune di Trentinara punta sulla mobilità sostenibile e l’innovazione per potenziare le attività di controllo del territorio. La Polizia Locale del borgo cilentano ha infatti ricevuto ufficialmente in dotazione nuove biciclette elettriche, destinate ad agevolare i servizi di pattugliamento e vigilanza delle vie cittadine.

L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso una gestione amministrativa moderna, capace di coniugare le esigenze di sicurezza pubblica con la tutela ambientale e la valorizzazione del contesto urbano.

Sicurezza e sostenibilità per il territorio

L’introduzione dei nuovi mezzi a due ruote consentirà agli agenti di muoversi con maggiore agilità, garantendo una presenza capillare e tempestiva sia nel centro storico che nelle aree limitrofe. La scelta della trazione elettrica risponde alla necessità di ridurre l’impatto ambientale dei servizi istituzionali, offrendo al contempo uno strumento versatile per il presidio quotidiano.

Le e-bike permetteranno di ottimizzare i tempi di intervento nei punti nevralgici del paese, spesso caratterizzati da strade strette o zone a traffico limitato, dove i tradizionali veicoli a motore manifestano evidenti limiti operativi.

Le parole del sindaco Rosario Carione

L’annuncio ufficiale della consegna è arrivato direttamente dal primo cittadino attraverso i canali social. Nell’esprimere soddisfazione per il traguardo raggiunto, il sindaco ha sottolineato l’importanza strategica di questo nuovo acquisto per la comunità locale.

“Consegnate oggi le nuove biciclette elettriche in dotazione alla Polizia Municipale, uno strumento moderno e sostenibile che consentirà agli agenti di svolgere con maggiore efficienza le attività di controllo e presidio del territorio. Un investimento che unisce sicurezza, innovazione e rispetto per l’ambiente.”

L’intervento si inserisce in un più ampio programma di ammodernamento dei servizi comunali, orientato a migliorare gli standard di sicurezza urbana attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche a basso impatto ecologico.

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