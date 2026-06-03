Cronaca

Tragedia sull’Aversana: camion si ribalta nei pressi del fiume Tusciano, muore un trentenne

Grave incidente stradale questa mattina sulla provinciale Aversana tra Battipaglia e Pontecagnano. Un camion si ribalta: un morto di 30 anni e un illeso

Ernesto Rocco

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi lungo la strada provinciale Aversana, nel tratto compreso tra i comuni di Battipaglia e Pontecagnano, precisamente nei pressi del fiume Tusciano. Il bilancio del sinistro è drammatico: un giovane di 30 anni ha perso la vita.

Dinamica del sinistro e l’intervento dei soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, il conducente di un camion ha perso il controllo del veicolo per cause che sono ancora in corso di accertamento. A seguito della sbandata, il mezzo pesante si è ribaltato su se stesso, non lasciando scampo a uno dei due occupanti. Il trentenne è deceduto sul colpo a causa del violento impatto, mentre la seconda persona che viaggiava a bordo del camion è rimasta miracolosamente illesa.

Sul luogo della tragedia sono giunti tempestivamente i sanitari della VOPI e i vigili del fuoco, il cui intervento si è reso necessario per le complesse operazioni di soccorso e per la successiva messa in sicurezza dell’area.

Rilievi e gestione della viabilità

Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente per effettuare i rilievi planimetrici e stabilire con esattezza la dinamica che ha portato al ribaltamento del mezzo. Gli agenti sono tuttora al lavoro per comprendere i fattori che hanno determinato la perdita di controllo del veicolo. Le autorità si sono occupate anche della gestione del traffico veicolare, rallentato a causa del blocco stradale, al fine di ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

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