Provincia di Salerno e Lega Pallavolo Serie A Femminile: firmato il Protocollo d’Intesa per lo sport e l’inclusione sociale

La Provincia di Salerno e la Lega Pallavolo Serie A Femminile hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione istituzionale per la promozione dello sport come strumento di inclusione sociale, crescita educativa e prevenzione del disagio giovanile.

L’accordo nasce dalla positiva esperienza maturata nell’ambito del progetto “Sportability 2.0”, finanziato dall’UPI attraverso il programma nazionale “GAME UPI 2.0”, che ha visto la Lega Pallavolo Serie A Femminile partecipare come partner della Provincia di Salerno nella realizzazione di iniziative dedicate ai giovani, alla diffusione di stili di vita sani e alla valorizzazione dello sport quale leva di sviluppo sociale.

Gli obiettivi e gli ambiti di collaborazione

Attraverso il Protocollo, le Parti si impegnano a promuovere la pratica sportiva tra i giovani e nelle comunità locali, valorizzare lo sport femminile e i principi di pari opportunità, sostenere percorsi educativi fondati sui valori del rispetto, della partecipazione e del fair play, nonché sviluppare attività rivolte ai giovani in condizioni di fragilità sociale o a rischio di esclusione.

Tra gli ambiti di collaborazione previsti figurano l’organizzazione di eventi sportivi e manifestazioni dedicate alle scuole, campagne di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione e del benessere giovanile, attività educative e laboratoriali per studenti e associazioni del territorio, oltre alla progettazione condivisa di iniziative candidabili a finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

Le voci dei protagonisti

«La sottoscrizione di questo Protocollo rappresenta un importante passo nel percorso che la Provincia di Salerno sta portando avanti per fare dello sport uno strumento concreto di crescita, inclusione e cittadinanza attiva», dichiara Davide Zecca, Consigliere Provinciale delegato allo Sport. «L’esperienza di Sportability 2.0 ha dimostrato quanto sia efficace creare reti tra istituzioni e realtà sportive di eccellenza. Con la Lega Pallavolo Serie A Femminile condividiamo la volontà di offrire ai giovani opportunità educative, sociali e formative capaci di generare valore per l’intero territorio».

«Questo Protocollo consolida una collaborazione già sperimentata con successo e ne rafforza la dimensione istituzionale», afferma Antonella Famiglietti, Dirigente del Settore Affari Generali della Provincia di Salerno. «L’obiettivo è mettere a sistema competenze, esperienze e risorse per sviluppare progettualità sempre più incisive, favorendo il coinvolgimento delle scuole, degli enti locali e del mondo associativo nella promozione della cultura sportiva e dell’inclusione sociale».

Soddisfazione viene espressa anche dalla Responsabile Eventi, Comunicazione e PR della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Consuelo Mangifesta:

«La collaborazione con la Provincia di Salerno rappresenta un esempio virtuoso di come lo sport possa diventare un potente strumento di sviluppo sociale e territoriale. La pallavolo femminile porta con sé valori di inclusione, rispetto, partecipazione e valorizzazione del talento femminile. Attraverso questo Protocollo intendiamo dare continuità al percorso già avviato con Sportability 2.0 e contribuire alla costruzione di nuove opportunità per i giovani e per le comunità locali».