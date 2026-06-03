Da Vallo della Lucania a Gallipoli: Angela Pino vola alla finale nazionale di Miss Mondo Italia 2026

Dopo l’elezione a Caserta tra le finaliste regionali a Miss Mondo Campania, Angela Pino di Vallo della Lucania è arrivata a Gallipoli, dove si terranno le finali dal 3 al 14 giugno. L’emozione e la gioia sono un mix spontaneo ed entusiasmante per la studentessa cilentana, alla sua prima ribalta su una passerella, per ora nazionale e – chissà – magari mondiale. Angela, che è stata accompagnata a Gallipoli dal papà Francesco e dalla mamma Nelly, è pronta ad immergersi in questa meravigliosa avventura.

“Quando ho partecipato alle selezioni per Miss Mondo Italia volevo aggiungere un’esperienza di vita che credevo sarebbe stata interessante, ma mai lontanamente avrei immaginato di essere una tra le finaliste – racconta Angela – ora, poter rappresentare la Campania alle Finali nazionali per me è davvero un grande onore e sono molto emozionata. Sarà per me una nuova opportunità per crescere e per conoscere persone nuove, ma soprattutto una nuova occasione per mettermi alla prova”.

La fase finale si svilupperà nell’arco di due settimane, fino al 14 giugno, giorno dello show finale che si svolgerà nella splendida cornice dell’Ecoresort Le Sirene. Saranno giorni intensi per le 85 finaliste in rappresentanza di tutte le Regioni d’Italia, caratterizzati da eventi collaterali e promozione del territorio; aspetti importanti che qualificano di fatto Miss Mondo Italia come un evento atteso che, dati e presenze alla mano, apre ufficialmente l’estate pugliese.

La finale di Miss Mondo Italia 2026 e gli ospiti

Diverse le novità annunciate dall’organizzazione del concorso, diretta da Antonio Marzano e Maria Rosaria De Simone. Partiamo dall’hospitality che, come da ormai storica tradizione, ha stabilito il suo quartier generale al “Bellavista Club” di Corso Roma, nel cuore di Gallipoli. L’Ecoresort “Le Sirene”, come detto, altra struttura del network alberghiero “Caroli Hotels”, avrà il ruolo centrale e ospiterà la finalissima in programma domenica 14 giugno. Per il 5 giugno è prevista invece la prefinale, spettacolo che sarà presentato dalla bellissima Lucrezia Mangilli (Miss Mondo Italia 2024).

Le Miss finaliste si contenderanno nello show conclusivo l’ambita fascia e la corona del concorso oltre, come ovvio, al diritto a rappresentare l’Italia alla finale mondiale di Miss World in Vietnam. A condurre la serata finale sarà lo showman e autore di programmi Rai Antonio Mezzancella, bravo ed eclettico come sempre. Tanti gli ospiti attesi: il cantante Valerio Scanu, il talentuoso violinista Pierpaolo Foti e la Miss Mondo in carica, la bellissima Sofia Viola.