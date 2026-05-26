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Da Vallo della Lucania a Miss Mondo Italia 2026: Angela Pino vola in finale nazionale

La diciassettenne cilentana Angela Pino conquista la fascia "La Miss del Web" a Caserta e stacca il pass per le finali nazionali di Miss Mondo Italia a Gallipoli.

Redazione Infocilento

Angela Pino, 17 anni, di Vallo della Lucania, ha conquistato il pass di Semifinalista Regionale con la Fascia “La Miss del Web” alla Finale Regionale della Campania e Basilicata tenutasi a Palazzo Paternò di Caserta. Grazie a questo traguardo, parteciperà a Gallipoli (LE) alle fasi finali del prestigioso concorso internazionale Miss Mondo Italia 2026.

Angela, bellezza mediterranea, 1.70 di altezza con occhi e capelli castani, è una studentessa che frequenta il quarto anno del liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Vallo della Lucania. Nel tempo libero si allena nella palestra di sua madre, ha l’hobby dello shopping ed ama sfilare e viaggiare. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare una brava attrice e, a tal proposito, sta già frequentando dei corsi di recitazione a Salerno.

La sfilata a Caserta nello storico Palazzo Paternò

L’evento, organizzato dalla Armando Fusco Productions, esclusivista per la Regione Campania e Basilicata del Concorso Miss Mondo Italia, si è tenuto a Caserta nella suggestiva e storica location di Palazzo Paternò. Le elegantissime sale interne del palazzo hanno ospitato la sfilata finale del tour 2026, che è stata condotta dall’attore e regista Fabio Brescia.

Lo spettacolo è stato impreziosito dalle esibizioni canore dei giovani artisti di Rumore BIM Festival. Le 40 Miss in gara (tutte le fasciate delle precedenti tappe) hanno sfilato prima con dei bikini di colore nero e poi in sfavillanti abiti da sera.

Verso le finali di Gallipoli con il sogno del Vietnam

Le 14 Miss scelte dalla giuria — presieduta in veste di madrina della serata da Sofia Viola (Miss Mondo Italia 2025) in rappresentanza della Campania e Basilicata — partiranno alla volta di Gallipoli, così come le altre miss provenienti dal resto d’Italia, il prossimo 3 giugno.

Le ragazze soggiorneranno presso l’Ecoresort Le Sirene, dove avranno inizio le fasi nazionali del concorso che culminerà con la serata finale di domenica 14 giugno. Al termine della kermesse verrà eletta la Miss World Italy 2026, che parteciperà alla finale mondiale in programma il 5 settembre in Vietnam in rappresentanza dell’Italia.

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