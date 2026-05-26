Attualità

Pollica celebra la giornata mondiale della biodiversità

Il Paideia Campus celebra la Giornata della Biodiversità con la sesta edizione di "RegenerAction" e oltre 30 ospiti internazionali per ridisegnare il futuro del territorio

Manuel Chiariello

È stato un weekend intenso di iniziative quello nel comune di Pollica dove si è celebrata la giornata mondiale della biodiversità.

Il Retreat Internazionale: “RegenerAction” compie sei anni

Il Paideia Campus della Fondazione Future Food Institute ha organizzato per il sesto anno consecutivo “RegenerAction”, il retreat internazionale dedicato alla leadership rigenerativa e al cambiamento sistemico che hanno portato nel territorio di Pollica più di 30 protagonisti internazionali tra artisti, economisti, innovatori, imprenditori e ricercatori.

La Novità: “Mistake”, il laboratorio tra Arte e Scienza

La novità di quest’anno è stata l’integrazione con “Mistake”, un grande laboratorio di arte partecipata e ricerca che ha visto protagonisti 80 giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e ricercatori provenienti dai mondi dell’agraria, della biologia e dell’ingegneria dei материалов dell’Università Federico II, trasformando Pollica in un vero e proprio laboratorio europeo.

Sguardo al Futuro: Il Masterplan Cilento Sud

Al centro del dibattito anche il Masterplan Cilento Sud-Future Lands, guidato dal Sindaco Stefano Pisani.

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