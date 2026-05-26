Attualità

Castellabate: Francesco Repice apre l’edizione 2026 della rassegna “ColtoCircuito”

Grande successo per il debutto della rassegna estiva: la voce di Francesco Repice incanta il pubblico sul Lungomare Punta dell'Inferno

Manuel Chiariello

È stato un inizio super per l’ambita rassegna “ColtoCircuito” promossa anche quest’anno dal comune di Castellabate. La manifestazione, ogni estate, porta sul territorio cilentano nomi di spicco del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della televisione.

Il racconto e le emozioni di Francesco Repice

Ad aprire l’edizione 2026 è stato il noto radiocronista sportivo e voce di “Tutto il calcio minuto per minuto”, Francesco Repice. Con il suo inconfondibile timbro, Repice si è raccontato davanti ad un pubblico di ogni età tra aneddotti di vita e storie del calcio di oggi giorno. Un viaggio tra l’arte di saper raccontare una partita attraverso la radio, a ricordi con personaggi che hanno fatto la storia di questo sport.

Il tutto è avvenuto nel suggestivo scorcio del Lungomare Punta dell’Inferno, a due passi dal mare.

Il commento dell’amministrazione comunale

A presenziare alla serata anche il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura, Luigi Maurano, che ha ribadito l’importanza di una manifestazione di questo tipo diventata ormai un appuntamento fisso dell’estate di Castellabate particolarmente apprezzata da cittadini e turisti.

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