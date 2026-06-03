Sala Consilina: rinnovata la secolare devozione per la Madonna di Sito Alto, ecco i Solenni festeggiamenti

Una mattinata di intensa spiritualità e devozione ha accompagnato ieri la tradizionale processione della Madonna di Sito Alto, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità di Sala Consilina.

Il cammino verso il Santuario

Alle 7.00 numerosi fedeli si sono ritrovati presso la Chiesa di San Pietro per prendere parte al pellegrinaggio verso il Santuario Diocesano della Beata Vergine Maria del Monte Sito Alto. Un cammino vissuto nella preghiera, nel raccoglimento e nella condivisione, lungo un percorso che da generazioni rappresenta un forte legame tra la comunità salese e la Madonna di Sito Alto.

Durante la salita al Santuario, uomini, donne, anziani e giovani hanno accompagnato l’immagine sacra della Madonna con canti, invocazioni e momenti di meditazione, rinnovando una tradizione che continua a tramandarsi nel tempo. La processione è culminata alle ore 12 con la Santa Messa presso il Santuario, momento centrale della giornata religiosa.

Il ringraziamento alla Confraternita

Un sentito ringraziamento va alla Confraternita della Madonna di Sito Alto che opera durante tutto l’anno per custodire e valorizzare questo importante patrimonio religioso. Grazie all’impegno dei confratelli viene mantenuta viva una tradizione che continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità.

Prezioso è anche il lavoro svolto per la cura e la manutenzione del Santuario e del sentiero che conduce alla sommità del Monte Sito Alto, consentendo ai pellegrini e ai visitatori di raggiungere il luogo sacro in condizioni di sicurezza e decoro.