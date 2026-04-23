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Poste Italiane, al via il Progetto Polis a Trentinara: ufficio postale verso l’ammodernamento

L'ufficio postale di Trentinara si rinnova con il Progetto Polis: nuovi servizi PA in arrivo. Ecco dove rivolgersi durante i lavori di ammodernamento

Comunicato Stampa
Poste Italiane

Importanti interventi di ammodernamento presso l’ufficio postale di Trentinara. I lavori mirano a migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza, integrando pienamente la sede nel progetto “Polis”.

Cos’è il Progetto Polis

L’iniziativa di Poste Italiane è nata per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti. L’obiettivo principale è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese, contribuendo in modo concreto al superamento del digital divide.

I nuovi servizi in arrivo

Una volta terminati i lavori, presso l’ufficio postale di Trentinara i cittadini potranno richiedere direttamente allo sportello:

  • Servizi INPS;
  • Certificati anagrafici e di stato civile;
  • Codice fiscale per neonati;
  • Altri documenti della PA.

Informazioni per l’utenza: ufficio sostitutivo

Durante il periodo di svolgimento dei lavori, Poste Italiane garantisce la continuità dei servizi presso una sede limitrofa. I clienti potranno rivolgersi all’ufficio postale di Giungano, sito in via Aldo Moro, 3.

Orari di apertura sede Giungano:

  • Lunedì – Venerdì: 08:20 – 13:45
  • Sabato: 08:20 – 12:45
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