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Vallo della Lucania, tutto pronto per la festa di San Pantaleone: tra fede, tradizione e grandi ospiti. Ecco il programma

Tutto pronto per l'appuntamento fisso dell'estate cilentana tra fede, le storiche bande musicali e il grande concerto finale di Chiara Galiazzo in piazza Vittorio Emanuele

Chiara Esposito

A Vallo della Lucania manca poco meno di un mese ai solenni festeggiamenti in onore di San Pantaleone, patrono della città. Il Comitato Festa sta lavorando, ormai da mesi, all’organizzazione della grande festa che, come ogni anno, diventa appuntamento fisso dell’estate cilentana. Un connubio perfetto tra fede e tradizione che celebra la principale festa religiosa vallese.

Il cuore della fede: la solenne processione

Il 27 luglio, tanti fedeli, prenderanno parte alla solenne processione che attraversa il centro cittadino, ornato a festa con le tradizionali e sceniche luminarie, quest’anno affidate a due ditte.

Il programma civile: la grande tradizione bandistica

Accanto agli aspetti religiosi, ci sono anche quelli civili: la storica Banda di Rutigliano tornerà a Vallo nei giorni 26 e 27, mentre giorno 28 saranno le note della Banda Città di Aliano ad accompagnare con il suo repertorio.

Il gran finale: Chiara Galiazzo in concerto e il supporto del Comune

Ciliegina sulla torta, il concerto del 29 luglio, in piazza Vittorio Emanuele. La conclusione dei festeggiamenti è affidata alla cantante Chiara Galiazzo, a seguire dj set con nomi importanti. L’ultima sera, così come sottolineato dal Comitato Festa, è stata resa possibile grazie all’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Antonio Sansone, che ha risposto prontamente all’appello lanciato dal Comitato qualche settimana fa.

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