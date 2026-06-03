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Sanità a Salerno, la Regione designa Nicola Cantone alla guida del Ruggi d’Aragona

La Giunta regionale della Campania ha designato l'avvocato Nicola Cantone come nuovo direttore generale del Ruggi d'Aragona di Salerno. Per il manager si tratta di un ritorno al vertice della struttura ospedaliera

Redazione Infocilento
Ospedale Ruggi

La Giunta regionale della Campania ha ufficializzato la designazione dell’avvocato Nicola Cantone come candidato prescelto per la guida dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

La scelta della presidenza regionale è giunta al termine delle valutazioni effettuate da una specifica commissione di esperti. L’atto formale è stato successivamente trasmesso al rettore dell’ateneo salernitano, passaggio istituzionale indispensabile per ottenere la necessaria intesa prima della nomina definitiva.

Un ritorno al vertice del Ruggi d’Aragona

Per il manager si profila un ritorno alla guida del complesso ospedaliero di via San Leonardo. Cantone ha infatti già diretto il Ruggi d’Aragona in passato, ricoprendo sia la carica di commissario straordinario sia quella di direttore generale.

La sua carriera professionale vanta un percorso consolidato nell’amministrazione e nella gestione della sanità pubblica e privata. Originario di Aversa e laureato in giurisprudenza alla Federico II di Napoli, ha ricoperto la funzione di direttore amministrativo presso l’Asl Napoli 2 e ha guidato diverse società private in qualità di amministratore delegato.

Il profilo accademico e le specializzazioni

Oltre all’esperienza manageriale sul campo, il professionista possiede una specializzazione in diritto ambientale e ha completato cicli di formazione avanzata presso alcuni dei principali poli accademici italiani, tra cui la Bocconi, la Luiss, la Cattolica e Tor Vergata. Attualmente svolge anche l’attività di docente presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

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