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Rinnovo al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno: Proclamati gli Eletti per il Quadriennio 2026-2030

I risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno: ecco i nomi dei professionisti eletti per il quadriennio 2026-2030

Redazione Infocilento
Ingegneri

Si sono concluse le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Territoriale dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno. In ottemperanza alle disposizioni del D.P.R. 8 luglio 2005 n.169 e del Regolamento vigente per le votazioni telematiche da remoto e la tutela del genere rappresentato, il Presidente del Seggio Centrale, l’ingegnere Silvio Gallo, ha proclamato ufficialmente i componenti dell’organo direttivo per il quadriennio 2026-2030.

La comunicazione formale dell’esito della tornata elettorale, datata 2 giugno 2026, è stata trasmessa al Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri e al Consiglio dell’Ordine locale.

I Risultati delle Urne e i Nuovi Componenti del Consiglio

Le votazioni, indette in data 4 maggio 2026, si sono svolte in seconda convocazione nei giorni 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 maggio 2026. Al momento dell’indizione, la platea degli aventi diritto contava complessivamente 6286 iscritti all’albo professionale.

I seggi hanno registrato la partecipazione di 2114 votanti, con un totale di 2108 voti validi confluiti sui candidati delle due sezioni.

Per la Sezione A, a fronte di 5720 iscritti e 31 candidature presentate, sono stati eletti 14 professionisti. Di seguito l’elenco dei consiglieri con i rispettivi voti riportati:

  • Raffaele Tarateta – 1200 voti
  • Nunzio Esposito – 1035 voti
  • Mario Ricciardi – 1009 voti
  • Cosma Baio – 971 voti
  • Daniela Sagarese – 953 voti
  • Adele Stanzione – 941 voti
  • Elvira Mastrog Giovanni – 936 voti
  • Sabatino Cuomo – 908 voti
  • Maria Rosaria Della Rocca – 906 voti
  • Gabriele Petroccelli – 895 voti
  • Francesca Marciano – 893 voti
  • Giovanni Di Luccio – 872 voti
  • Bruno Giordano – 854 voti
  • Nicoletta Fasanino – 736 voti

Per la Sezione B, che contava 566 iscritti e 2 candidature espresse, il seggio ha decretato l’elezione di un solo rappresentante:

  • Antonio Iannone – 904 voti

Il nuovo Consiglio Territoriale guiderà l’Ordine salernitano per i prossimi quattro anni, delineando le linee programmatiche e istituzionali della professione sul territorio.

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