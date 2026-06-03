Rinnovo al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno: Proclamati gli Eletti per il Quadriennio 2026-2030

Si sono concluse le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Territoriale dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno. In ottemperanza alle disposizioni del D.P.R. 8 luglio 2005 n.169 e del Regolamento vigente per le votazioni telematiche da remoto e la tutela del genere rappresentato, il Presidente del Seggio Centrale, l’ingegnere Silvio Gallo, ha proclamato ufficialmente i componenti dell’organo direttivo per il quadriennio 2026-2030.
La comunicazione formale dell’esito della tornata elettorale, datata 2 giugno 2026, è stata trasmessa al Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri e al Consiglio dell’Ordine locale.
I Risultati delle Urne e i Nuovi Componenti del Consiglio
Le votazioni, indette in data 4 maggio 2026, si sono svolte in seconda convocazione nei giorni 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 maggio 2026. Al momento dell’indizione, la platea degli aventi diritto contava complessivamente 6286 iscritti all’albo professionale.
I seggi hanno registrato la partecipazione di 2114 votanti, con un totale di 2108 voti validi confluiti sui candidati delle due sezioni.
Per la Sezione A, a fronte di 5720 iscritti e 31 candidature presentate, sono stati eletti 14 professionisti. Di seguito l’elenco dei consiglieri con i rispettivi voti riportati:
- Raffaele Tarateta – 1200 voti
- Nunzio Esposito – 1035 voti
- Mario Ricciardi – 1009 voti
- Cosma Baio – 971 voti
- Daniela Sagarese – 953 voti
- Adele Stanzione – 941 voti
- Elvira Mastrog Giovanni – 936 voti
- Sabatino Cuomo – 908 voti
- Maria Rosaria Della Rocca – 906 voti
- Gabriele Petroccelli – 895 voti
- Francesca Marciano – 893 voti
- Giovanni Di Luccio – 872 voti
- Bruno Giordano – 854 voti
- Nicoletta Fasanino – 736 voti
Per la Sezione B, che contava 566 iscritti e 2 candidature espresse, il seggio ha decretato l’elezione di un solo rappresentante:
- Antonio Iannone – 904 voti
Il nuovo Consiglio Territoriale guiderà l’Ordine salernitano per i prossimi quattro anni, delineando le linee programmatiche e istituzionali della professione sul territorio.