Prima categoria, girone H: ecco cos’è successo nell’ultima giornata di campionato

Nell’ultima giornata del campionato di Prima categoria, girone H, vince ancora la neopromossa in Promozione Club Serre contro l’SV Atletico Agropoli, al termine della gara largo spazio ai festeggiamenti per la vittoria del campionato. Nella parte alta della classifica vincono anche l‘Atletico Pisciotta sul campo del Quadrivio, e lo Sporting Club Palomonte contro un Sapri già retrocesso in seconda categoria. 3 punti conquistati anche da Akropolis e Pixous.
I verdetti
Conquistano i play off: Sporting Club Palomonte, Quadrivio, Atletico Pisciotta e Sv Atletico Agropoli. Ai play out vanno invece Calcio Campagna, Akropolis e Faraone e il Sapri Soccer School retrocede in seconda categoria.
Risultati
Real Bellizzi – Montecorice United 4-1
Akropolis – Real Carilla 3-1
Club Serre Calcio – SV Atletico Agropoli 5-2
Pixous – Faraone 5-1
Quadrivio – Atletico Pisciotta 1-4
Sapri Soccer School Cilento – Sporting Club Palomonte 0-1
Calcio Campagna – Atletico Bellizzi
Classifica
Club Serre Calcio 61
Sporting Club Palomonte 55
Quadrivio 53
Atletico Pisciotta 49
SV Atletico Agropoli 47
Pixous 41
Montecorice United 40
Real Carilla 36
Atletico Bellizzi 33
Real Bellizzi 33
Calcio Campagna 20
Akropolis 19
Faraone 14
Sapri Soccer School Cilento 6