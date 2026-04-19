Prima categoria, girone H: ecco cos’è successo nell’ultima giornata di campionato

Nell’ultima giornata del campionato di Prima categoria, girone H, vince ancora la neopromossa in Promozione Club Serre contro l’SV Atletico Agropoli, al termine della gara largo spazio ai festeggiamenti per la vittoria del campionato. Nella parte alta della classifica vincono anche l‘Atletico Pisciotta sul campo del Quadrivio, e lo Sporting Club Palomonte contro un Sapri già retrocesso in seconda categoria. 3 punti conquistati anche da Akropolis e Pixous.

I verdetti

Conquistano i play off: Sporting Club Palomonte, Quadrivio, Atletico Pisciotta e Sv Atletico Agropoli. Ai play out vanno invece Calcio Campagna, Akropolis e Faraone e il Sapri Soccer School retrocede in seconda categoria.

Risultati

Real Bellizzi – Montecorice United 4-1

Akropolis – Real Carilla 3-1

Club Serre Calcio – SV Atletico Agropoli 5-2

Pixous – Faraone 5-1

Quadrivio – Atletico Pisciotta 1-4

Sapri Soccer School Cilento – Sporting Club Palomonte 0-1

Calcio Campagna – Atletico Bellizzi

Classifica

Club Serre Calcio 61

Sporting Club Palomonte 55

Quadrivio 53

Atletico Pisciotta 49

SV Atletico Agropoli 47

Pixous 41

Montecorice United 40

Real Carilla 36

Atletico Bellizzi 33

Real Bellizzi 33

Calcio Campagna 20

Akropolis 19

Faraone 14

Sapri Soccer School Cilento 6