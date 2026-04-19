Cilento

Camerota, turista cade e si ferisce lungo il sentiero per la spiaggia del Pozzallo: necessario l’elisoccorso

A causa della posizione impervia, è stato necessario l'arrivo dell'elisoccorso per trasportare la malcapitata in ospedale

Maria Emilia Cobucci

Paura questo pomeriggio lungo il sentiero che dalla spiaggia di Lentiscelle conduce a quella del Pozzallo a Marina di Camerota.

I fatti e i soccorsi

Per cause ancora in corso di accertamento, una turista è rimasta ferita a seguito di una rovinosa caduta. Allertati i soccorsi, sono giunti sul posto tempestivamente, via mare, i sanitari del 118 a bordo della motovedetta CP 887 della Guardia Costiera di Marina di Camerota ed anche il gommone GC 148 dell’equipaggio del Circomare Palinuro, agli ordini del Tenente di Vascello Samantha Losito, per prestare le dovute cure alla donna.

Turista trasferita in elisoccorso

A causa della posizione impervia, è stato però necessario l’arrivo dell’elisoccorso, che dopo avere raggiunto la turista e averla stabilizzata, si è alzato nuovamente in volo per trasportare la malcapitata in ospedale e sottoporla alle necessarie cure mediche.

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