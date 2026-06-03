Salerno, parte il piano di rifacimento della segnaletica stradale: si comincia da via Roma

Hanno preso il via questa mattina i primi interventi sul territorio comunale di Salerno per il completo rifacimento della segnaletica orizzontale. Il piano di manutenzione urbana è cominciato da via Roma, una delle arterie principali del centro cittadino, e si estenderà in modo progressivo e sistematico su tutte le altre strade della città nei prossimi giorni.

L’operazione rientra in una strategia più ampia volta a restituire decoro visivo e, soprattutto, a garantire una maggiore sicurezza per la circolazione automobilistica e pedonale.

Gli obiettivi dell’amministrazione e i prossimi appuntamenti

Il neo sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha voluto sottolineare il valore non solo pratico, ma anche simbolico di questa tipologia di interventi per la comunità locale.

“È un lavoro importante per recuperare la dignità urbana e per costruire un’immagine civile del nostro territorio. Stasera alle 19 intanto inaugureremo il rinnovato bar realizzato al Parco Pinocchio”.

L’azione del nuovo primo cittadino sembra volersi caratterizzare per un approccio pragmatico e operativo, orientato all’esecuzione di opere tangibili per la cittadinanza e alla riqualificazione degli spazi pubblici urbani, mantenendo un profilo concentrato sull’efficacia dei risultati.