Salerno, rapina a due turisti sul lungomare: arrestato dopo un inseguimento tra i tavoli dei ristoranti

Attimi di forte tensione ieri pomeriggio a Salerno, dove un uomo è stato arrestato dalla polizia dopo aver rapinato due turisti. L’episodio si è consumato in pieno giorno, intorno alle 15, sul lungomare nei pressi di piazza della Concordia. La zona in quel momento era particolarmente affollata da residenti e visitatori arrivati in città per trascorrere il ponte del 2 giugno.

L’intervento tempestivo degli agenti della sezione volanti ha evitato il peggio, interrompendo la fuga del malvivente tra i tavoli dei locali pubblici, sotto gli occhi spaventati dei passanti e dei clienti intenti a pranzare.

Dinamica dell’aggressione sul lungomare

La coppia di turisti stava passeggiando quando è stata avvicinata dall’uomo, un cittadino straniero già noto alle forze dell’ordine. Sotto minaccia, il malvivente ha intimato ai due di consegnare denaro e telefoni cellulari. Al tentativo di resistenza delle vittime, l’aggressore avrebbe estratto un coltello o un oggetto contundente, innescando una breve colluttazione.

Le richieste di aiuto dei due giovani hanno fatto scattare l’allarme, permettendo il rapido arrivo delle pattuglie della polizia. Alla vista delle divise, l’uomo ha tentato la fuga infilandosi nelle traverse adiacenti e muovendosi tra i dehors delle attività di ristorazione, dove è stato infine bloccato e ammanettato.

Indagini in corso e precedenti dell’arrestato

Dopo aver raccolto la denuncia dei due turisti, sotto shock per l’accaduto, gli agenti hanno avviato le perquisizioni sul posto per recuperare l’arma utilizzata durante la rapina. L’uomo è stato condotto in questura per le operazioni di identificazione e il fotosegnalamento, in attesa della convalida del fermo.

Il soggetto era già conosciuto non solo dalle autorità, ma anche dagli operatori commerciali del centro cittadino, che negli ultimi mesi avevano ripetutamente segnalato la sua presenza molesta e movimenti sospetti nella zona compresa tra il lungomare e piazza della Concordia.