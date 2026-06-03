Sequestro a Eboli, i Carabinieri forestali scoprono un deposito di rifiuti abusivo in un fondo agricolo

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Capaccio Paestum, coadiuvati dal personale delle Guardie Ambientali, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il proprietario di un fondo agricolo in località Tavernanova, nel comune di Eboli. L’operazione ha portato contestualmente al sequestro dell’intera area.

La scoperta dei rifiuti speciali nel fondo

A seguito di un controllo mirato sul territorio, i militari hanno individuato all’interno della proprietà circa 70 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi. Tra i materiali rinvenuti e stoccati illecitamente sul terreno figuravano scarti vegetali, pietrame di risulta e diversi cumuli di materiale plastico.

Il cambio di destinazione d’uso senza autorizzazioni

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri forestali hanno inoltre fatto emergere una radicale trasformazione del suolo agricolo. L’area era stata di fatto convertita in un deposito permanente destinato alle operazioni di carico, scarico e commercializzazione di terreno, sabbia e materiali da scavo. Tutte le attività venivano gestite in totale assenza di un idoneo titolo autorizzativo.