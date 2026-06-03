Cilento

Furto notturno in una attività del centro ad Agropoli, è il terzo colpo in pochi giorni

Spaccata nella notte in una macelleria nel centro di Agropoli. I ladri forzano la saracinesca e rubano il fondo cassa. È il terzo furto in pochi giorni

Redazione Infocilento

Torna l’allarme criminalità nel cuore di Agropoli. Nella notte tra ieri e oggi, una macelleria situata nel centro cittadino è stata presa di mira da un gruppo di malviventi. L’episodio si inserisce in una preoccupante scia di furti che sta colpendo le attività commerciali del territorio negli ultimi giorni.

Dinamica del furto in pieno centro

I ladri hanno agito nell’oscurità, prendendo di mira l’ingresso principale dell’attività commerciale. Dopo aver forzato con decisione la saracinesca esterna, i malviventi hanno infranto il vetro della porta d’accesso, riuscendo così a penetrare nei locali. Una volta dentro, l’obiettivo è stato subito la cassa: i soggetti hanno asportato il denaro contante presente all’interno, per un bottino complessivo che ammonterebbe a poche centinaia di euro.

La scoperta del furto è avvenuta soltanto questa mattina, al momento dell’apertura. I titolari, trovandosi di fronte ai vetri infranti e ai segni evidenti dell’effrazione, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della locale compagnia per eseguire i rilievi scientifici necessari e raccogliere gli elementi utili ad avviare le indagini. L’attenzione degli inquirenti si concentra in queste ore sulle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche che private, attive nella zona del centro. I filmati potrebbero infatti aver ripreso le fasi di avvicinamento e di fuga dei responsabili, fornendo dettagli decisivi per la loro identificazione.

Terzo colpo in pochi giorni ad Agropoli

L’episodio della scorsa notte non è purtroppo isolato, ma rappresenta il terzo colpo perpetrato ai danni del tessuto commerciale locale nel giro di pochissimo tempo. Nelle settimane precedenti, infatti, i malviventi avevano già colpito un ristorante e un panificio situati in via Pio X. A questi casi si aggiungono inoltre altri piccoli furti di scarso valore messi a segno in diverse botteghe della zona, una continuità che sta alimentando la preoccupazione tra gli esercenti della città.

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