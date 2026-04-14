Michele Croccia al Campionato Mondiale della Pizza: l’Eccellenza del Cilento e del Vallo di Diano a Parma

Da oggi e fino al 16 aprile, Michele Croccia sarà tra i protagonisti del Campionato Mondiale della Pizza, uno degli appuntamenti più prestigiosi a livello internazionale dedicati all’arte bianca.

Un Giudice d’Eccezione per il Mondiale

Il maestro pizzaiolo, anima delle pizzerie “La Pietra Azzurra” a Sala Consilina e Caselle in Pittari, è stato chiamato, come già accade da anni, a ricoprire il ruolo di giudice di gara. Si tratta di un incarico che premia anni di esperienza, ricerca e un profondo legame con il territorio. Un riconoscimento importante, che porta ancora una volta il nome del Vallo di Diano e del Cilento in un contesto di respiro mondiale.

Formazione e Materia Prima: il Workshop sulla Mozzarella

Ma non solo: Michele Croccia sarà anche protagonista di un momento formativo di alto profilo. Il workshop, dal titolo “Si fa presto a dire mozzarella… e non solo!”, lo vedrà impegnato insieme a Marlena Buscemi, nota foodteller e divulgatrice gastronomica.

L’incontro è stato pensato per approfondire uno degli ingredienti simbolo della pizza italiana: la mozzarella. L’obiettivo è andare oltre le apparenze per scoprire qualità, caratteristiche tecniche e abbinamenti ideali. Sarà un viaggio tra tecnica, cultura e gusto, che riflette perfettamente la filosofia del “pizzaiolo contadino”: partire dalla materia prima per raccontare una storia.

Michele Croccia: Ambasciatore del Gusto Contemporaneo

La presenza di Michele Croccia a Parma non è una semplice partecipazione, ma una conferma del suo ruolo cardine nel panorama nazionale della pizza contemporanea. Con il suo lavoro, Croccia continua a promuovere una visione autentica, fatta di territorio, identità e ricerca, esportando i sapori e i valori del Cilento e del Vallo di Diano.

La sua partecipazione rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità locale, che ancora una volta si affaccia su un palcoscenico internazionale attraverso uno dei suoi interpreti più rappresentativi e autorevoli.