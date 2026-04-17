Cilento

Albanella, il Maresciallo Vittorio Lorito presenta “Le memorie di un uomo al servizio dello Stato”

Sabato 18 aprile, Palazzo Spinelli ospita Vittorio Lorito. Un viaggio tra legalità e ricordi in trent'anni di carriera nelle Forze dell'Ordine

Redazione Infocilento
Albanella

Vittorio Lorito, ex maresciallo attualmente attivo nella lotta ai reati ambientali, domani, sabato 18 aprile, alle ore 16:30, presenterà ad Albanella, presso Palazzo Spinelli, il suo libro dal titolo “Le memorie di un uomo al servizio dello Stato”.

Un racconto tra divisa e umanità

Il libro rappresenta il manifesto di una vita trascorsa nelle Forze dell’Ordine. Trent’anni in divisa costituiscono un osservatorio privilegiato, ma anche un fardello fatto di responsabilità e decisioni complesse. Lorito ha scelto di condividere, attraverso le pagine della sua opera, non solo la sua esperienza professionale, ma anche il lato più umano del suo percorso.

Il programma dell’evento a Palazzo Spinelli

L’incontro sarà un importante momento di riflessione collettiva. La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Albanella, Renato Iosca, e dell’assessore alla cultura, Maria Sofia Gorrasi. L’evento si preannuncia denso di spunti e aneddoti rilevanti, poiché le vicende vissute da Lorito si intrecciano inevitabilmente con i nodi cruciali della storia italiana recente.

Albanella tra cultura e legalità

L’iniziativa si inserisce nel più ampio calendario di eventi culturali che il Comune di Albanella sta promuovendo con l’obiettivo di incentivare la lettura e sensibilizzare i cittadini sul tema della legalità. L’appuntamento è, dunque, per domani pomeriggio: la cittadinanza è invitata a partecipare a un evento a porte aperte che promette di lasciare il segno.

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