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Cicerale, al via le iscrizioni per “Un’estate d’a…mare 2026”: spiaggia e socializzazione per giovani e anziani

Il Comune di Cicerale attiva le manifestazioni di interesse per il progetto "Un'estate d'a...mare 2026" presso il Lido Venere di Agropoli. Domande entro il 16 giugno.

Redazione Infocilento
lido estate

Anche per il 2026 il Comune di Cicerale intende promuovere il servizio di balneazione “Un’Estate d’A…Mare”, iniziativa rivolta ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e ai cittadini autosufficienti over 65 residenti nel territorio comunale.

Date, orari e location del progetto

Il progetto, previsto indicativamente dal 22 giugno al 3 luglio 2026, dal lunedì al venerdì, comprende il trasporto e la fruizione di posti ombreggiati presso il Lido Venere di Agropoli.

Gli obiettivi sociali dell’iniziativa

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire la socializzazione, il benessere e la partecipazione alla vita comunitaria, offrendo ai cittadini occasioni di svago, incontro e recupero psico-fisico durante il periodo estivo.

La nota dell’amministrazione comunale

«Anche quest’anno – dichiara l’Amministrazione Comunale – abbiamo ritenuto importante riproporre un servizio particolarmente apprezzato dalla cittadinanza. Investire nel benessere delle persone, sostenere i momenti di aggregazione e promuovere l’inclusione sociale rappresentano obiettivi concreti dell’azione amministrativa, soprattutto nei confronti delle fasce più giovani e della popolazione anziana».

Modalità di partecipazione e scadenze

I cittadini interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse entro il 16 giugno 2026 utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale dell’Ente.

Gestione dei posti e informazioni utili

Potranno partecipare anche soggetti non in possesso dei requisiti previsti qualora risultino disponibili ulteriori posti dopo l’esaurimento della graduatoria degli aventi diritto.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico.

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