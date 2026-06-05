Cicerale, al via le iscrizioni per “Un’estate d’a…mare 2026”: spiaggia e socializzazione per giovani e anziani

Anche per il 2026 il Comune di Cicerale intende promuovere il servizio di balneazione “Un’Estate d’A…Mare”, iniziativa rivolta ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e ai cittadini autosufficienti over 65 residenti nel territorio comunale.

Il progetto, previsto indicativamente dal 22 giugno al 3 luglio 2026, dal lunedì al venerdì, comprende il trasporto e la fruizione di posti ombreggiati presso il Lido Venere di Agropoli.

Gli obiettivi sociali dell’iniziativa

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire la socializzazione, il benessere e la partecipazione alla vita comunitaria, offrendo ai cittadini occasioni di svago, incontro e recupero psico-fisico durante il periodo estivo.

La nota dell’amministrazione comunale

«Anche quest’anno – dichiara l’Amministrazione Comunale – abbiamo ritenuto importante riproporre un servizio particolarmente apprezzato dalla cittadinanza. Investire nel benessere delle persone, sostenere i momenti di aggregazione e promuovere l’inclusione sociale rappresentano obiettivi concreti dell’azione amministrativa, soprattutto nei confronti delle fasce più giovani e della popolazione anziana».

Modalità di partecipazione e scadenze

I cittadini interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse entro il 16 giugno 2026 utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale dell’Ente.

Gestione dei posti e informazioni utili

Potranno partecipare anche soggetti non in possesso dei requisiti previsti qualora risultino disponibili ulteriori posti dopo l’esaurimento della graduatoria degli aventi diritto.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico.