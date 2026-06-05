Cronaca

Sgombero ed evacuazione a Eboli: via i residenti abusivi dall’area ex Pezzullo vicino al MOA

Blitz della Polizia Municipale di Eboli nel centro storico: sgomberata e bonificata l'area degradata vicino al MOA. Sarà restituita alle associazioni locali

Antonio Elia

Questa mattina, in un’operazione mirata alla tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano, gli agenti della Polizia Municipale di Eboli, guidati dal Comandante Daniele De Sanctis, in sinergia con l’assessorato retto da Antonio Corsetto, hanno effettuato lo sgombero e la contestuale bonifica di un’ampia area in stato di abbandono nel cuore del centro storico.

Blitz della Polizia Municipale nel centro storico

L’intervento ha riguardato i locali situati in località Sant’Antonio, nello specifico alle spalle del MOA (Museum of Operation Avalanche). L’area interessata comprende gli ex spogliatoi e i locali attigui ai vecchi campetti di calcio della scuola “NAGC Pezzullo”, a ridosso del complesso monumentale di Sant’Antonio.

Degrado e occupazione abusiva nei locali dell’ex scuola

La struttura era stata occupata abusivamente da decine di cittadini extracomunitari che vivevano ammassati in condizioni di grave precarietà e degrado igienico-sanitario. La situazione di abbandono e i continui bivacchi avevano generato nel tempo forti disagi e preoccupazioni sia tra i residenti della zona, sia tra le associazioni del territorio.

Identificazione degli occupanti e futuro della struttura

Gli agenti della Polizia Municipale hanno provveduto all’identificazione di tutti gli occupanti abusivi e al loro successivo allontanamento dai locali.

L’operazione di stamattina segna un passo fondamentale non solo per il ripristino della legalità e della sicurezza, ma anche per la valorizzazione del patrimonio comunale: l’area, una volta completata la bonifica, è infatti destinata a essere affidata dal Comune alle associazioni locali, restituendo così questi spazi alla comunità e alla vita sociale della città.

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