Castellabate, presentato il calendario degli eventi: da Salemme a Sal Da Vinci e il Premio Mogol

Il Comune di Castellabate ha presentato questa mattina il nuovo calendario degli eventi che accompagnerà il territorio per i prossimi mesi, con un programma ricco e variegato pensato per coinvolgere cittadini, visitatori e famiglie di ogni età. Un cartellone che unisce appuntamenti ormai consolidati e molto attesi a nuove proposte e grandi rassegne, capaci di valorizzare le eccellenze del territorio e di richiamare importanti protagonisti del panorama nazionale dello spettacolo e della musica.

Grandi nomi per Arena in Villa e i salotti di ColtoCircuito

Tra i momenti di punta spicca “Arena in Villa”, la rassegna che animerà gli spazi suggestivi di Villa Matarazzo, realizzata da PG Production con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e il Comune di Castellabate. Un contenitore culturale e musicale che porterà a Castellabate artisti di primo piano, offrendo al pubblico serate di grande qualità in una cornice unica: Vincenzo Salemme, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Franco Ricciardi, Marco Masini.

Accanto agli eventi di spettacolo, trovano spazio i salotti culturali di “ColtoCircuito”, occasioni di confronto e approfondimento con grandi nomi del cinema e della tv: Alessandro Preziosi, Luca Sommi, Irene Maiorino, Marco D’Amore, Giovanni Esposito e Paolo Genovese.

Tradizioni, festival e l’esordio del Premio Mogol

Non mancano le numerose iniziative organizzate dalle associazioni del territorio, autentico motore della vita sociale e culturale della comunità, così come le consolidate manifestazioni del Festival del Mare, Estate al Castello, Ond’A Marina, la fiera del cioccolato artigianale, ma anche i mercatini di Natale al Borgo e Capodanno in Piazza. Tra le novità più prestigiose di quest’anno vi è anche l’ambito Premio Mogol.

Il calendario rappresenta il frutto di una programmazione condivisa, costruita per promuovere Castellabate non solo come meta turistica d’eccellenza, ma anche come luogo di incontro, partecipazione e crescita culturale durante tutto l’anno. Tutti gli appuntamenti, con le relative date, possono essere consultati sulla pagina istituzionale dell’Ente al seguente link: https://shorturl.at/XjZcZ

“Abbiamo voluto costruire un programma capace di parlare a tutti con eventi che valorizzano la nostra identità e, allo stesso tempo, guardano al futuro. Cultura, musica, tradizioni e intrattenimento diventano strumenti di promozione del territorio e occasioni di aggregazione per residenti e visitatori. Castellabate si conferma così una destinazione viva, dinamica e accogliente in ogni stagione”, il commento dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Marco Rizzo.