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80 anni della Repubblica: al “Vico – De Vivo” di Agropoli inaugurata la mostra sulle Donne Costituenti

Al Vico-De Vivo di Agropoli inaugura la mostra sulle Donne Costituenti per l'80° della Repubblica. Scopri le gallerie multimediali con QR Code

Redazione Infocilento

In occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica, presso l’istituto d’Istruzione Superiore “Vico – De Vivo” di Agropoli è stata inaugurata la nuova mostra dedicata alle donne costituenti.

Corridoi multimediali: la storia a portata di QR Code

Questa nuova installazione si aggiunge alle già create “gallerie” presenti nell’istituto, ovvero una rivisitazione dei corridoi scolastici caratterizzati sia dalla presenza di citazioni di autori e scienziati ma soprattutto da dei quadri che raccontano di persone o scoperte assieme ad una biografia ed un QR Code che, una volta scannerizzato, darà la possibilità di avere più informazioni in base a ciò che abbiamo precedentemente letto in formato fisico.

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