Scippo alla Giornata dell’Arte di Sala Consilina: venticinquenne denunciato dai Carabinieri

Durante la “Giornata dell’Arte” dedicata agli studenti a Sala Consilina, si sono vissuti momenti di tensione. Un giovane di 25 anni, proveniente dall’area vesuviana, ha scippato una catenina dal collo di un partecipante. Il furto è avvenuto mentre era in corso l’evento musicale nei pressi dello stadio comunale “Osvaldo Rossi”.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri e la denuncia

Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei Carabinieri della Compagnia locale ha evitato il peggio. I militari hanno consentito di individuare rapidamente il responsabile del gesto, che è stato poi denunciato all’Autorità giudiziaria.

Dopo il grande spavento e grazie alla rapida risoluzione del caso, la manifestazione è poi proseguita senza ulteriori criticità.