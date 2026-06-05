Salerno, tenta la fuga alla vista dei Carabinieri: arrestato con hashish e cocaina pronti per lo spaccio

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto un uomo, M. D. S., con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione è scattata lo scorso 4 giugno, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio specificamente predisposto per il contrasto al traffico di stupefacenti nella città capoluogo.

L’attenzione dei militari si è concentrata sul soggetto che, alla vista delle forze dell’ordine, ha mostrato un atteggiamento sospetto e ha tentato immediatamente di allontanarsi per evitare il controllo. I Carabinieri lo hanno tuttavia bloccato dopo pochi metri, impedendogli di far perdere le proprie tracce e dando il via alle verifiche sul posto.

Il sequestro di dosi e contanti

La successiva perquisizione personale ha confermato i sospetti degli investigatori. Addosso all’uomo sono state rinvenute diverse quantità di hashish e cocaina, già suddivise in dosi e pronte per la commercializzazione. Le sostanze erano state occultate con cura all’interno di piccoli contenitori di plastica per ridurne la visibilità.

Oltre alla droga, i militari hanno rinvenuto e sequestrato la somma in contanti di 410 euro. Il denaro, composto da banconote di vario taglio, è stato ritenuto dai Carabinieri il verosimile provento dell’attività illecita di spaccio fino a quel momento condotta.

La perquisizione domiciliare e il materiale da confezionamento

L’attività investigativa si è spostata subito dopo presso l’abitazione dell’arrestato per una verifica più approfondita. L’ispezione dei locali ha permesso di scoprire un ulteriore e più consistente quantitativo di sostanza stupefacente.

All’interno dell’appartamento i Carabinieri hanno infatti recuperato altri 100 grammi complessivi di hashish, insieme a materiale vario idoneo al confezionamento delle singole dosi, elemento che avvalora l’ipotesi della strutturazione di una vera e propria attività di spaccio domestica.