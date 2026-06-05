Progetto Pollicino zerosei: al via gli spettacoli gratuiti per bambini e genitori a Sala Consilina

Sabato 6 giugno prende il via un nuovo ciclo di appuntamenti interamente dedicato alle famiglie e ai bambini più piccoli. Presso il territorio del Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, si terrà il primo spettacolo interattivo rivolto alla fascia di età da 0 a 6 anni, i quali potranno partecipare insieme ai propri genitori. L’iniziativa, che prevede l’ingresso completamente gratuito, si inserisce all’interno delle attività previste dal Progetto Pollicino zerosei.

L’obiettivo dell’incontro è quello di offrire uno spazio di condivisione e crescita, inaugurando una serie di manifestazioni che si svilupperanno nel corso dell’intero anno con lo scopo di unire l’aspetto ludico a quello formativo.

Le finalità del Progetto Pollicino zerosei

L’evento nasce da una sinergia istituzionale e sociale mirata a sostenere la prima infanzia e la genitorialità sul territorio. L’organizzazione fa capo alla Cooperativa Sociale Iris, che opera in qualità di soggetto capofila, supportata in questo percorso dai partner Cooperativa sociale Bamblù e Consorzio sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni.

Il progetto punta a creare occasioni concrete di aggregazione in un’area in cui il supporto alle famiglie e l’attivazione di servizi dedicati ai minori rappresentano elementi centrali per lo sviluppo della comunità locale.

Lettura e teatro per esplorare le emozioni

Il programma della giornata prevede spettacoli di Lettura Interpretata e Animata Interattivi. Non si tratterà di semplici momenti di ascolto passivo, ma di vere e proprie attività basate su letture animate e tecniche di pedagogia teatrale.

Attraverso giochi di espressione corporea e vocale, i bambini avranno l’opportunità di esplorare le proprie emozioni e di stimolare la creatività innata. La metodologia scelta permette di trasformare il momento della lettura in un’esperienza sensoriale e dinamica, capace di catturare l’attenzione anche dei più piccoli.

Socializzazione e legame tra genitori e figli

Oltre all’aspetto prettamente educativo, gli organizzatori pongono l’accento sul valore sociale dell’iniziativa. Gli spettacoli sono strutturati per favorire in modo diretto la relazione tra genitori e figli, offrendo agli adulti strumenti pratici per comunicare e giocare con i propri bambini attraverso l’arte e la narrazione. Al tempo stesso, l’appuntamento rappresenta un’importante occasione di inclusione e socializzazione, favorendo l’incontro e lo scambio tra le famiglie del territorio.