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Piazza Municipio, inaugurata la prima Casetta dei Libri: la cultura diventa un bene condiviso a Casaletto Spartano

Inaugurata in Piazza Municipio la prima Casetta dei Libri per promuovere la lettura libera e lo scambio culturale. Il progetto sarà esteso a tutto il territorio

Redazione Infocilento
Casaletto Spartano libri

Piazza Municipio ha ospitato l’inaugurazione della prima Casetta dei Libri, un’iniziativa che punta a trasformare lo spazio pubblico in un luogo di incontro e scambio culturale. L’evento, svoltosi il 31 maggio, segna l’avvio di un progetto più ampio destinato a estendersi su tutto il territorio comunale per promuovere la lettura libera e accessibile.

La risposta della cittadinanza e degli appassionati ha confermato il valore di una proposta che si basa sulla condivisione spontanea e sulla partecipazione attiva della comunità locale.

Cultura accessibile e partecipazione attiva

L’installazione della struttura rappresenta un tassello fondamentale per avvicinare i cittadini alla lettura in modo informale e gratuito. Il funzionamento del presidio culturale si fonda sulla reciprocità e sulla fiducia reciproca, elementi chiave per la cura dei beni comuni.

All’evento di inaugurazione hanno preso parte numerosi residenti e diversi autori del territorio, i quali hanno voluto sostenere fin da subito il progetto donando i primi volumi. La struttura è già pienamente operativa e aperta al pubblico, consentendo a chiunque di prelevare un testo o di depositare un volume per metterlo a disposizione della collettività. Nel corso delle prossime settimane l’allestimento verrà rifinito con gli ultimi dettagli strutturali.

Il futuro del progetto sul territorio

Il presidio inaugurato in Piazza Municipio non rimarrà un caso isolato. L’amministrazione e i promotori dell’iniziativa hanno confermato l’intenzione di estendere la rete delle postazioni letterarie per coprire altre zone del territorio comunale, garantendo una diffusione capillare del servizio e stimolando l’abitudine alla lettura in contesti differenti.

Il successo di questa formula dipenderà dal coinvolgimento continuo dei cittadini, invitati non solo a usufruire dei libri presenti, ma anche a rinnovare costantemente l’offerta culturale attraverso le proprie donazioni.

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