Italia dei Diritti ridisegna i vertici: Andrea Vricella entra nel direttivo nazionale

Il movimento politico Italia dei Diritti, presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro, riprende la propria ordinaria attività dopo la parentesi delle elezioni amministrative. La ripartenza coincide con una fase di riorganizzazione interna, caratterizzata dall’annuncio di nuovi ingressi e dalla definizione di cariche inedite all’interno dell’organigramma nazionale.

L’obiettivo della formazione politica è consolidare la propria presenza sui territori, valorizzando figure che hanno già maturato un’esperienza significativa nell’amministrazione locale.

La nuova nomina nel direttivo nazionale

La novità principale riguarda l’espansione del direttivo nazionale. Carlo Spinelli, responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento, ha ufficializzato l’ingresso di una figura già attiva a livello locale, segnando un passo avanti nella strutturazione dei vertici del partito.

Il nuovo membro dell’organo direttivo è Andrea Vricella, che fino a questo momento ha ricoperto il ruolo di vice segretario del movimento per la provincia di Salerno.

Il profilo politico e il legame con il Cilento

La scelta di promuovere Vricella risponde alla strategia di valorizzare profili con un forte radicamento territoriale e un passato amministrativo consolidato, in particolare nella zona del Cilento. Vricella vanta infatti un percorso istituzionale nel comune di Sant’Arsenio, dove ha svolto il ruolo di vicesindaco e dove tuttora ricopre la carica di consigliere comunale.

A commento di questa decisione, Carlo Spinelli ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per sottolineare il valore dell’operazione:

“Andrea Vricella vice segretario IdD per la provincia di Salerno entra a far parte del direttivo nazionale del nostro movimento. Una figura politica molto importante per il suo trascorso politico nell’area del Cilento, uomo integerrimo di grandi qualità umane e preparazione politico amministrativa che lo ha visto protagonista di rilievo avendo ricoperto la carica di vicesindaco nel comune di Sant’Arsenio dove attualmente svolge funzioni di consigliere comunale. Molto attivo sul territorio saprà dare un impulso importante alle attività del nostro movimento. Concludo dando ad Andrea il benvenuto augurandogli buon lavoro”.

L’inserimento di Vricella nel direttivo nazionale punta a dare una spinta decisiva alle iniziative future di Italia dei Diritti, sfruttando la sua conoscenza delle dinamiche locali per ampliare il raggio d’azione del movimento.