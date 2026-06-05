Cilento

Processo Giovanni Fortunato: revocati i domiciliari, scatta il divieto di dimora. In aula parla il testimone chiave Eboli

Nuova udienza al Tribunale di Lagonegro. La difesa cerca di smontare le accuse sul cosiddetto "Sistema Fortunato", ma l'esame dei legali dell'ex sindaco slitta al 6 luglio

Maria Emilia Cobucci

Una nuova udienza per il processo che vede imputato l’ex Sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, si è svolta oggi presso il Tribunale di Lagonegro.

Revocati gli arresti domiciliari

Un’importante novità ha riguardato la posizione dell’ex Sindaco Fortunato, al quale il giorno 3 luglio è stata notificata la revoca degli arresti domiciliari – ai quali era sottoposto dallo scorso maggio 2025 – ma con il divieto di dimora all’interno della provincia di Salerno.

Il testimone chiave: Francesco Eboli

Per quanto attiene all’aspetto processuale la seduta, iniziata nelle prime ore della mattinata e terminata nel tardo pomeriggio, ha avuto ancora una volta protagonista il testimone chiave del processo, l’imprenditore Francesco Eboli, che ha nuovamente confermato l’impianto accusatorio e parlato del cosiddetto “Sistema Fortunato”.

Ad iniziare l’interrogatorio odierno è stato l’avvocato Franco Maldonato, legale di parte civile dei consiglieri di minoranza di Santa Marina. Successivamente a prendere la parola sono stati i legali della difesa degli imputati Nicola Tortora, Carmine Del Verme e Antonio La Montagna – gli avvocati Morello, Perongini e Carrato – che hanno cercato di smontare le accuse di Eboli, sottolineando alcune presunte incongruenze nelle dichiarazioni del testimone chiave.

Nuova udienza: 6 luglio

Una giornata che si sarebbe dovuta concludere con l’esame del teste da parte dei legali della difesa di Giovanni Fortunato, gli avvocati Vincenzo Speranza e Felice Lentini, il cui esame è stato invece rimandato al prossimo 6 luglio, quando al centro della nuova udienza vi sarà sempre il testimone chiave Francesco Eboli.

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