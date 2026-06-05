Campionati Provinciali

La Poseidon divorzia da mister Voza: si punta al nuovo allenatore e a novità societarie

Ufficiale la separazione tra la Poseidon e l'allenatore Gaetano Voza. Il club del patron Mondelli è già al lavoro per il sostituto e annuncia importanti novità nell'organigramma dirigenziale

Alessandro Pippa

La Poseidon ha ufficializzato, attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali social e sulle pagine ufficiali della società, la separazione dal tecnico Gaetano Voza. Il club pestano ha ringraziato l’allenatore per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera.

Il futuro della panchina e i nuovi ingressi in società

Nel frattempo, la società guidata dal patron Mondelli è già al lavoro per individuare il nuovo allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione. Contestualmente, sono attese novità anche a livello dirigenziale, con l’ingresso di nuove figure all’interno dell’organigramma societario.

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