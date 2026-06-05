Gestione Forestale: circa 5,4 mln di euro per la pianificazione dei boschi e dei pascoli di 100 Comuni ed Enti pubblici campani

Con decreto dirigenziale n. 191 del 5/6/2026 l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania ha pubblicato il bando rivolto ai Comuni ed Enti pubblici campani per la redazione dei Piani di Gestione Forestale, nell’ambito dell’attuazione della Strategia Forestale Nazionale.

La dotazione complessiva è di circa 5,4 milioni di euro, l’intervento punta a rafforzare la pianificazione sostenibile del patrimonio boschivo e pascolivo regionale, favorendo la tutela ambientale, la prevenzione del rischio idrogeologico e la valorizzazione delle aree forestali in oltre 100 Comuni ed Enti pubblici della Campania. Il finanziamento, realizzato con i fondi della Strategia Forestale Nazionale, coprirà il 100% delle spese ammissibili, consentendo agli Enti locali di realizzare studi, rilievi e analisi necessari alla redazione degli strumenti pluriennali di gestione territoriale e programmazione quali i Piani di Gestione Forestale, in linea con gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di gestione sostenibile delle foreste.

I vantaggi per gli Enti locali e l’accesso ai fondi PNRR e CSR

«Ad oggi – spiega l’assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca – in Campania sono presenti circa 100 Comuni sprovvisti di un Piano di Gestione Forestale oppure dotati di strumenti ormai scaduti o prossimi alla scadenza. Questo intervento, particolarmente atteso, consentirà a molti enti di dotarsi di un fondamentale strumento di governo del territorio, che rappresenta un requisito indispensabile per accedere alle opportunità offerte dal PNRR e dal Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR), aprendo così nuove prospettive di sviluppo.

Per i Comuni dotati di un Piano di Gestione Forestale sarà inoltre possibile valorizzare le risorse forestali attraverso la commercializzazione di legname certificato e la realizzazione di servizi ecosistemici, come ad esempio la certificazione dei sentieri per l’inserimento nei circuiti turistici.

Più in generale, questi strumenti consentiranno una gestione più efficace di tutte le tematiche legate al patrimonio forestale, dagli usi civici ai pascoli, dalla raccolta dei prodotti secondari del bosco fino agli interventi di manutenzione territoriale e di contrasto al dissesto idrogeologico realizzati dalle Comunità Montane».

Benefici ambientali e l’introduzione della tecnologia LiDAR

Importanti anche i benefici dal punto di vista ambientale. I Piani di Gestione Forestale rappresentano infatti uno strumento essenziale per la tutela della biodiversità e del paesaggio, contribuendo alla protezione idrogeologica del territorio, all’assorbimento dell’anidride carbonica, alla conservazione delle risorse idriche e alla salvaguardia degli ecosistemi forestali.

Tra le principali novità dell’avviso appena pubblicato vi è l’introduzione di un sistema di premialità per l’utilizzo di tecnologie innovative, tra cui il LiDAR (Light Detection and Ranging), sistema di telerilevamento laser che consente rilievi estremamente accurati della morfologia del territorio, della struttura della vegetazione e delle caratteristiche forestali, garantendo maggiore precisione e una significativa riduzione dei tempi e dei costi rispetto ai metodi tradizionali.

Verso una pianificazione forestale completa in Campania

«Nel giro di pochi anni – conclude l’assessora Serluca – grazie al finanziamento di questi ulteriori 100 Piani di Gestione Forestale, la Campania potrà contare su una pianificazione dei beni silvo-pastorali pubblici pressoché completa, collocandosi tra le regioni italiane con il più alto livello di pianificazione forestale e, quindi, di capacità di gestione del proprio patrimonio boschivo.

Il Piano di Gestione Forestale svolge infatti una funzione analoga a quella di un piano regolatore: rappresenta lo strumento guida e il presupposto fondamentale per tutte le politiche di tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio rurale e montano».