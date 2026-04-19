Allarme sicurezza sulla Statale 18: nuovo incidente tra Eboli e Battipaglia

Un nuovo incidente sulla SS18, nel territorio del comune di Eboli. L’incidente, avvenuto nella mattinata, ha visto coinvolti due autovetture, una Kia e una Opel, e un furgone. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di uno scontro frontale che ha generato momenti di forte apprensione per le persone a bordo dei veicoli.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118. Nonostante la dinamica dello scontro lasciasse presagire il peggio, i coinvolti hanno ricevuto le prime cure sul posto e, fortunatamente, nessuno di loro avrebbe riportato ferite giudicate gravi. Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nei rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.

Una scia di sangue: tre incidenti in sette giorni

L’episodio odierno non rappresenta purtroppo un caso isolato, ma si inserisce in una preoccupante sequenza cronologica. Nell’arco dell’ultima settimana, infatti, si sono registrati ben tre incidenti stradali a breve distanza l’uno dall’altro lungo la medesima arteria.

Il bilancio di questi sette giorni è drammatico, segnato da uno scontro che è risultato mortale. In quell’occasione ha perso la vita Bartolomeo Ricciardi; un evento tragico per il quale risulta attualmente aperta un’inchiesta con un indagato. La frequenza di tali eventi sta sollevando seri interrogativi sulla pericolosità di questo tratto viario, ormai tristemente noto per la sua criticità.

L’incognita dell’estate e l’aumento del traffico

Con l’approssimarsi della stagione estiva, il timore dei residenti e degli automobilisti cresce proporzionalmente all’aumento del flusso veicolare. La SS18 rappresenta uno degli snodi principali per il turismo locale e il sensibile incremento del traffico rischia di far precipitare ulteriormente la situazione legata alla sicurezza stradale.