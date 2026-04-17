Cronaca

Tragedia sulla Statale 18: addio a Bartolomeo Ricciardi. Sabato i funerali

Tragico incidente sulla Statale 18 tra Eboli e Battipaglia: muore Bartolomeo Ricciardi, 56 anni, noto mastro casaro. Polemiche sulla sicurezza stradale nella Piana del Sele

Redazione Infocilento
Bartolomeo Ricciardi

Si terranno nella giornata di sabato i funerali di Bartolomeo Ricciardi, vittima di un tragico incidente sulla SS18 ad Eboli. La vittima aveva 55, mastro casaro residente a Battipaglia, sposato e padre di due figli, viaggiava a bordo della sua Fiat 500 bianca quando l’impatto frontale con un SUV di grosse dimensioni, una BMW X6, non gli ha lasciato scampo.

La dinamica del violento impatto

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro fatale è avvenuto intorno a mezzogiorno. Ricciardi procedeva in direzione Battipaglia quando è avvenuta la collisione con il SUV, alla cui guida si trovava un altro noto imprenditore del settore lattiero-caseario ebolitano.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Opel Mokka condotta da un 36enne di Battipaglia che, stando ai rilievi degli investigatori, avrebbe tamponato l’utilitaria della vittima. Mentre i conducenti delle altre due vetture sono stati trasferiti in ospedale a Battipaglia con ferite non gravi, per Ricciardi ogni soccorso è risultato vano: il decesso è avvenuto sul colpo.

Il dolore di due comunità e il ricordo dei colleghi

Ricciardi era molto conosciuto tra Battipaglia ed Eboli, dove aveva un’azienda. Tanti i messaggi di cordoglio. L’ultimo saluto sarà alle 15.30 di domani presso la chiesa di Sant’Antonio da Padova di Battipaglia.

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