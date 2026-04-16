Cronaca

Grave incidente sulla SS18: scontro tra tre auto, una vittima

Grave scontro tra tre auto sulla SS18. Un 56enne di Battipaglia, è deceduto. Sul posto 118 e Carabinieri per i rilievi.

Antonio Elia

Un grave incidente stradale si è verificato nelle scorse ore lungo la SS18, coinvolgendo tre automobili in un violento impatto. Il bilancio è pesante: almeno una persona, Bartolomeo Ricciardi, 56 anni, originario di Battipaglia, è deceduto.

L’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti. L’uomo in condizioni più gravi è morto sul posto.

Le indagini dei Carabinieri di Santa Cecilia

Presenti anche i Carabinieri della stazione di Santa Cecilia, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non è ancora chiaro cosa abbia causato lo scontro tra i tre veicoli, ma non si esclude nessuna ipotesi, dall’alta velocità a una possibile distrazione alla guida.

Disagi alla circolazione e ripristino della carreggiata

Il traffico lungo il tratto interessato ha subito forti rallentamenti, con code e disagi per gli automobilisti. La situazione è tornata gradualmente alla normalità solo dopo la rimozione dei mezzi incidentati e la messa in sicurezza della carreggiata.

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