Sanza, torna il “Maggio dei Libri”: tra agricoltura consapevole e ironia del quotidiano

È il “Maggio dei Libri” a Sanza, un appuntamento che segna la ripresa della brillante iniziativa culturale promossa da anni dall’amministrazione comunale. Dopo il successo di Librando e Librialborgo, quest’anno la condivisione della lettura assume una nuova veste: “Due libri e due scrittori”. L’obiettivo resta ambizioso e necessario: dimostrare come la cultura possa concretamente cambiare il mondo.

Silére: il grano oltre le mode e gli inganni

Si parte sabato 9 maggio, alle ore 18:00, in Piazza Plebiscito con un confronto tra due autori d’eccezione. Il primo è Raffaele Cammardella, agronomo di lunga esperienza, che con il suo volume “Silére. Quando il grano sfama in silenzio” invita a riflettere sul rapporto profondo tra agricoltura e cibo. In un panorama come quello del Vallo di Diano, dove le ricerche scientifiche sul grano sono rare, l’opera di Cammardella si distingue per rigore e concretezza, offrendo un supporto professionale serio per comprendere un prodotto della terra dalle origini antichissime.

L’ironia di Vincenzo Greco: un saggio sulle nostre umane assurdità

Il secondo protagonista della serata è Vincenzo Greco, cittadino di Sanza al suo esordio letterario. Con il libro dal titolo provocatorio “Sbagliare è l’unica cosa che facciamo davvero bene”, Greco utilizza l’arma dell’ironia per analizzare le nostre abitudini più bizzarre. Dallo sguardo di sfida dopo un sorpasso al finto controllo dello smartphone per evitare conoscenti, il saggio mette sotto la lente i gesti automatici e imbarazzanti della vita quotidiana. Un’opera che promette di far ridere e pensare, portando il lettore a una rassicurante conclusione: non siamo strani, siamo solo umani.

Il dibattito e gli interventi istituzionali

A moderare l’incontro sarà il giornalista Lorenzo Peluso, che dialogherà con gli autori per approfondire le tematiche trattate. L’evento vedrà la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali e del territorio: la delegata alla cultura del Comune di Sanza, Marisa Vitolo; il vicesindaco Antonio Lettieri; il Presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro, Beniamino Curcio; e il Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Vittorio Esposito.

L’appuntamento per tutta la cittadinanza è fissato per sabato 9 maggio alle 18:00 in Piazza Plebiscito.