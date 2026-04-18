Pertosa al voto, Domenico Barba si ricandida: “Ora completiamo il lavoro, il paese è pronto ad una nuova fase”

Pertosa si prepara al voto per il rinnovo del consiglio comunale e, come previsto, il sindaco uscente Domenico Barba ha ufficializzato la sua ricandidatura. “Ci ho pensato a lungo – ha dichiarato – oggi sento di potermi rimettere a disposizione della comunità con ancora più responsabilità e consapevolezza”.

Un forte rinnovamento nella lista

La lista è già pronta e punta su un forte rinnovamento: sei candidati su dieci sono volti nuovi. Una scelta precisa, spiegata dallo stesso Barba, per aprire a nuove energie e a sensibilità diverse, anche lontane da quelle che lo hanno accompagnato in passato. Un segnale politico rilevante riguarda anche gli equilibri rispetto a cinque anni fa. Se allora lo scontro con l’opposizione era stato netto, oggi alcuni esponenti della minoranza hanno deciso di candidarsi al suo fianco. Un passaggio che il sindaco interpreta come un passo verso una maggiore coesione del paese, mettendo al centro gli interessi della comunità.

I risultati raggiunti

Sul piano amministrativo, Barba rivendica i risultati raggiunti durante il mandato: “Il paese è cambiato enormemente – sottolinea – ora bisogna completare il lavoro, soprattutto sul fronte dei servizi”. Tra le priorità, il rafforzamento del tessuto sociale ed economico, con il coinvolgimento di associazioni, terzo settore, imprenditori e cooperative, per costruire una comunità più forte e inclusiva.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla presenza di una seconda lista, ma non si esclude che una candidatura alternativa possa emergere negli ultimi giorni utili, rendendo la sfida elettorale più aperta.